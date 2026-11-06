Aziende metalmeccaniche in fiera per farsi conoscere

Taglio del nastro ufficiale stamattina per Metal Materia, Salone PMI della metalmeccanica e della metallurgia in programma in questi due giorni a Piacenza Expo con l'obiettivo di riunire leader del settore, imprenditori, operatori professionali, associazioni di categoria e decision-maker per esplorare e analizzare le nuove tendenze, le tecnologie, i macchinari e l’evoluzione dei mercati che stanno plasmando il futuro della produzione.

Oltre 90 gli espositori provenienti da tutta Italia tra aziende, centri di ricerca, associazioni di categoria ed enti di formazione in 10mila metri quadrati di area espositiva e con 12 momenti di approfondimento tra convegni, seminari e work-shop. Una trentina le realtà piacentine presenti tra associazioni di categoria e piccole-medie imprese, con uno sguardo particolare sulla formazione dei giovani.

Tra di loro anche il centro di formazione professionale Endofap Don Orione che con i suoi ragazzi ha portato in fiera il progetto di robotica “deepbot.robotics” mostrando alcune “creature” realizzate come automobiline radiocomandate e un mini-robot capace di lanciare palline in un canestro con estrema precisione.