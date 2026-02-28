Cassa integrazione, 1,9 milioni di ore nel 2025: in aumento del 60%

in aumento del 58,5% rispetto all’anno precedente (+691mila ore). L’incremento della CIG è risultato da noi decisamente più elevato di quello registrato a livello nazionale (+10,3%), ma soprattutto in controtendenza rispetto all’andamento medio regionale (-5,5%), dove si è osservata in particolare una riduzione delle ore a Reggio Emilia, Modena e Bologna, oltre che in provincia di Rimini. Da questo punto di vista, solo Parma condivide il trend non positivo di Piacenza, anche se in entrambi i casi i volumi complessivi di CIG rimangono sempre molto contenuti a confronto con gli altri territori. Nel 2025 le ore di Cassa Integrazione autorizzate a sostegno dei lavoratori delle imprese piacentine in difficoltà sono state 1 milione e 874 mila [1] rispetto all’anno precedente (+691mila ore). L’incremento della CIG è risultato da noi decisamente più elevato di quello registrato a livello nazionale (+10,3%), ma soprattutto, dove si è osservata in particolare una riduzione delle ore a Reggio Emilia, Modena e Bologna, oltre che in provincia di Rimini. Da questo punto di vista, solo Parma condivide ilnon positivo di Piacenza, anche se in entrambi i casi i

Nel dettaglio, la ripartizione in base alla tipologia di Cassa evidenzia per Piacenza 1.137.000 ore autorizzate (pari al 61% del totale) relative ad interventi ordinari (a sostegno delle crisi congiunturali), e 737 mila ore relative ad interventi straordinari (a sostegno delle crisi strutturali e delle riconversioni aziendali), risultando azzerata anche nel 2025 la cassa integrazione in deroga. La CIG ordinaria registra a Piacenza un aumento del 17% rispetto al 2024 (circa 160 mila ore in più), mentre diminuisce a livello regionale (-19%) e nazionale (-13%); le ore di Cassa straordinaria sono invece più che triplicate, ben 528 mila in più, a fronte di una crescita molto meno sostenuta in Emilia-Romagna (+34%) e in Italia (+58%).

Osservando l’andamento mensile delle ore autorizzate, si può notare come gli incrementi più significativi del ricorso alla Cassa si siano verificati nei mesi iniziali (gennaio e febbraio) e finali (novembre e dicembre) dell’anno. Al contrario ci sono state flessioni consistenti a marzo, maggio e ottobre. Nel complesso, le ore autorizzate di Cassa Integrazione si sono attestate ad 802mila nel primo semestre (+56,4% la variazione tendenziale, esattamente allineata con quella dell’ultimo semestre del 2024), e a 1milione e 72mila nel secondo semestre, anche in questo caso in aumento del 60%.

A livello settoriale, invece, è sempre l’industria manifatturiera ad assorbire (stavolta con una quota vicina al 90%) la quasi totalità della CIG nel 2025, per un totale di 1 milione 642mila ore. L’incremento rispetto all’anno precedente è del 73% (+693mila ore), concentrato all’interno della meccanica (+482mila), della chimica-gomma-plastica (+216mila), dell’editoria e della stampa (+101mila), delle lavorazioni dei minerali non metalliferi (+82mila). Il comparto delle costruzioni ha pesato invece per il 6% del totale delle ore autorizzate, circa 120mila, in diminuzione del 34% rispetto all’anno precedente. Residuali infine sono risultati il commercio e gli altri settori del terziario, tra cui la logistica (poco più di 3mila ore).

Con riferimento alle diverse tipologie di cassa, sia quella ordinaria che quella straordinaria sono state richieste in egual misura e in via quasi esclusiva dal manifatturiero (l’incidenza è dell’87-88 per cento); in particolare, delle 642mila ore di CIG straordinaria (a cui fanno riferimento – lo ricordiamo – i casi di crisi strutturale e le riconversioni aziendali), oltre la metà sono andate al comparto meccanico (337mila ore), e circa 200 mila al settore della lavorazione dei minerali non metalliferi.

Va tenuto presente, in conclusione, che il numero delle ore autorizzate della cassa integrazione è sempre più alto di quello effettivamente utilizzato dalle imprese. Per questo motivo l’INPS rilascia periodicamente, a livello nazionale, il dato del cosiddetto “tiraggio”, ossia il tasso di utilizzo del numero delle ore autorizzate. In base a quanto pubblicato dall’INPS a gennaio 2026, il tasso di utilizzo della CIG ordinaria e straordinaria per il periodo gennaio – ottobre 2025 è stato a livello nazionale in media pari al 24,88% [1] , in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2024 (28,36%).

IL REPORT CONSUNTIVO 2025

PER LA CASSA INTEGRAZIONE A PIACENZA