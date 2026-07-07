«Chiediamo il contratto alimentare»: lavoratori Usb in sciopero

Una ventina di lavoratori iscritti al sindacato Usb è sceso in strada, scioperando di fronte ai cancelli della Steriltom di Casaliggio di Gragnano. Sono lavoratori dipendenti di una società, Workit srl, che fornisce manodopera alla ditta per la lavorazione del pomodoro.

«Chiediamo che a questi lavoratori venga applicato il contratto alimentare, e non quello della logistica - dice il coordinatore Usb logistica Fisal Elderdah - oppure, in alternativa, che ci sia un’armonizzazione tra i due contratti». L’altra richiesta dei lavoratori riuniti i sotto un sole battente, riguarda il buono pasto. «Chiediamo – dice il sindacalista – un aumento, anche graduale, da sette a dieci euro». «Infine – dice – chiediamo un premio di risultato che sia vero, reale e non un premio di risultato che non si può mai ottenere e non viene mai pagato».

Dietro c’è però altro. I lavoratori uscritti a USB riceverebbero, a loro dire, un trattamento discriminatorio. La riprova sarebbero una serie di lettere di contestazione inviate a raffica nelle ultime settimane e la sospensione di quattro lavoratori, tutti iscritti allo stesso sindacato.