Affitti brevi, una rarità Il nodo da sciogliere? Tutte quelle case sfitte

Gli affitti brevi, locazioni di massimo trenta giorni per finalità turistiche, sono un fenomeno nazionale regolato dal nuovo Codice identificativo nazionale (Cin) del ministero del Turismo, obbligatorio sugli annunci online e per le verifiche di sicurezza. In molte grandi città italiane, come Milano, Roma o Venezia, rappresentano una quota significativa del mercato immobiliare e generano flussi turistici rilevanti. Nel territorio piacentino, invece, il quadro è profondamente diverso.

A fotografarlo è Aigab, l’Associazione italiana gestori affitti brevi, che ha incrociato i dati Istat con le elaborazioni di AirDna sugli annunci online degli ultimi dodici mesi. In provincia di Piacenza le abitazioni sono circa 185mila. Di queste, il 55 per cento è utilizzato come prima casa. Le abitazioni affittate a lungo termine, con contratti 4+4, sono circa 26mila, pari al 14 per cento del totale, una quota inferiore alla media nazionale. A colpire è soprattutto il dato sulle case non occupate, che arrivano al 31 per cento dello stock complessivo.

In questo contesto, gli affitti brevi hanno un peso marginale. Gli annunci online attivi in provincia rappresentano appena lo 0,1 per cento del totale delle abitazioni: meno di duecento unità. La durata media dei soggiorni è di cinque notti, mentre la tariffa media si ferma a 79 euro a notte. Numeri che raccontano un mercato fatto di permanenze relativamente lunghe e prezzi contenuti, «lontano dalle dinamiche delle principali mete turistiche» sottolinea Aigab.

Restringendo lo sguardo alla sola città di Piacenza, il quadro resta simile. Le abitazioni sono circa 57mila. Secondo Aigab, il 61 per cento è occupato come prima casa, il 22 per cento è destinato agli affitti di lungo periodo e il 18 per cento risulta vuoto. In valori assoluti si tratta di circa diecimila alloggi non utilizzati, un patrimonio potenzialmente attivabile. Gli annunci di affitti brevi in città sono poco più di un centinaio, con una durata media dei soggiorni di quattro notti e una tariffa media di 75 euro.

«Il Piacentino ha un alto tasso di sfitto e un mercato turistico ancora inesplorato», osserva Marco Celani, presidente di Aigab.