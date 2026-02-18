«Carne equina, no ai divieti». Associazioni sulle barricate

Confcommercio lo definisce senza mezze misure «un colpo mortale». Confesercenti si dice «assolutamente contraria». La proposta di legge approdata al Senato, firmata dalle deputate Susanna Cherchi del Movimento Cinque Stelle e da Luna Zanella di Avs, con una analoga sostenuta anche da Michele Brambilla di Noi Moderati per vietare la macellazione di cavalli, asini, muli, pony e bardotti suscita rabbia e sconcerto fra le associazioni di categoria del commercio. Soprattutto a Piacenza, dove la carne di cavallo e di asino sono gli ingredienti di due piatti della tradizione molto amata, il dibattito diventa infuocato.

Ad accendere la miccia è il grido di allarme sollevato sull’edizione di ieri di Libertà dai macellai equini: quelli rimasti oggi si contano sulle dita di una mano. «Ma fino a un po’ di anni fa a Piacenza ci saranno state almeno 20 macellerie equine – fa notare il direttore di Confcommercio Piacenza Gianluca Barbieri – oggi si sono quasi azzerate: un provvedimento del genere, se passasse, sarebbe per la categoria un colpo mortale. Anche per questo come associazione ci opporremo con tutte le nostre forze».

A Barbieri non va giù che il divieto di macellazione sia motivato con il riconoscimento dei cavalli come animali da affezione: «Perché un cavallo deve essere ritenuto tale e un maialino, un pulcino o un agnello invece no? – chiede provocatoriamente – alcune persone potrebbero ritenere anche questi animali d'affezione e allora la soluzione è non mangiare più carne?».

«Mangiare il cavallo è obbligatorio? No. E allora perché dovrebbe essere vietato? Chi non vuole mangiarlo non lo faccia» dichiara il direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli.

«Noi siamo assolutamente contrari a questo disegno di legge – taglia corto il direttore di Confesercenti – e ci batteremo in tutti gli ambiti a livello regionale e nazionale, interessando anche i parlamentari locali e coinvolgendo anche la nostra sede nazionale affinché questo provvedimento non passi nelle modalità con cui è stato presentato».