I tre nuovi supermercati Md aperti nei primi mesi 2027

Manca la data precisa, ma il conto alla rovescia è cominciato. Le aperture dei supermercati MD, ex Gruppo Realco a marchio Sigma, apriranno a Piacenza nei primi sei mesi dell’anno. Si tratta dei punti vendita dei centri commerciali di Borgofaxhall, e Farnesiana a Piacenza e del Centro Commerciale Le Cupole a Castel San Giovanni, assegnati a MD dopo l’esito dell’asta. Non c’è la data, ma c’è un ordine di apertura.

Il primo a tirare su la saracinesca sarà il supermercato del Centro Farnesiana, a seguire quello di Borgofaxhall, infine il punto vendita di Castel San Giovanni. Al momento i lavoratori sono in stati messi da MD in cassa integrazione con la causale di “riorganizzazione aziendale”: si tratta di 10 persone a Castel San Giovanni, 14 al centro Farnesiana e 16 a Borgofaxhall, complessivamente 40 persone. A non riaprire, fra i quattro supermercati piacentini del Gruppo Realco, è quello di viale Dante a marchio Ecu, per i dipendenti del quale ha speso parole l’assessorato regionale al lavoro chiedendo alla grande distribuzione di adoperarsi per assorbire i dipendenti.