«Mercosur e India, nuove porte per i nostri vini». Foti inaugura il Wine Shop

«Potenziare il settore vitivinicolo è una scelta giusta e lungimirante perché è vero che si consuma meno vino, ma lo si sceglie di qualità superiore, ma è altrettanto vero che tra l’accordo Mercosur e quello con l’India, si sono spalancate nuove porte per i nostri vini».

Lo ha detto questa mattina a Vigolzone il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ospite dell’inaugurazione del nuovo Wine Shop delle Cantine Romagnoli, tra le più antiche dei colli piacentini, essendo stata fondata nel 1857.

«Particolarmente interessante sarà il mercato del Mercosur - ha aggiunto Foti - perché parliamo di paesi (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay) in cui il 20% della popolazione è di origine italiana».

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Fabrizio Bertola, che rappresenta la proprietà di Cantine Romagnoli, e dell’amministratore delegato Franco Albertini, oltre che del sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati e di altri sindaci della provincia.

«Il nuovo Wine Shop si inserisce sul più importante progetto di realizzare qui da Romagnoli una Winery che promuove il turismo enologico, ma anche tutti i prodotti piacentini - ha aggiunto Albertini - è proprio per questo sono in fase di realizzazione anche degli alloggi».