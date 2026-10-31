Giocattolo vintage, che passione! Tanti visitatori alla prima mostra autunnale
“Il sabato del collezionista” ha richiamato a Piacenza Expo appassionati e curiosi, tra gli stand di oltre 170 espositori provenienti da tutto il Nord Italia
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Buona la prima per l'edizione autunnale della mostra-mercato del giocattolo vintage. Anche questa volta "Il sabato del collezionista" ha attirato tanti visitatori arrivati a Piacenza Expo per ammirare e acquistare qualche pezzo pregiato dagli stand provenienti da tutto il nord Italia.
Dalle bambole alle macchinine, ai videogiochi di un tempo, carte da gioco, soldatini e giochi di società, tutto in un'autentica comunità del collezionismo. La mostra-mercato del giocattolo vintage ha preso vita per la prima volta nel periodo autunnale grazie alla presenza di oltre 170 espositori che hanno animato il Padiglione 2 e la Galleria di Piacenza Expo con trenini elettrici, modellismo statico e dinamico, aereo e navale, giocattoli di latta e in legno, auto a pedali, figurine da collezione, manifesti pubblicitari, fumetti, vinili, piccolo antiquariato e modernariato, oggetti sportivi, memorabilia e tante altre curiosità del passato.
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