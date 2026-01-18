San Giorgio, chiuso il negozio di fiori e piante di piazza Marconi
In 37 anni di attività, Danilo Paraboschi con i suoi fiori è stato parte della vita di centinaia di persone, nei momenti di gioia e in quelli di dolore
Nadia Plucani
|53 minuti fa
San Giorgio: Danilo Paraboschi e la moglie Paola Ferraroni hanno chiuso per il pensionamento il loro negozio Idea verde in piazza Marconi
Matrimoni e funerali, cresime e comunioni, mazzi rifiutati ed anche tanto attesi. In 37 anni di attività, Danilo Paraboschi con i suoi fiori è stato parte della vita di centinaia di persone, nei momenti di gioia e in quelli di dolore. Da qualche giorno ha abbassato la saracinesca del suo negozio "Idea Verde” in piazza Marconi a San Giorgio, per raggiunta età della pensione, ma i giorni passati tra fiori e piante, per accontentare i suoi clienti, rimangono indelebili nella sua memoria.
La storia del fiorista Danilo Paraboschi inizia nel 1988 quando ha rilevato un negozio già avviato da circa cinque anni. Negli ultimi 12 ha condiviso l'esperienza lavorativa con la moglie Paola Ferraroni, che è diventata sua socia.
