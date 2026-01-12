Donna investita da un bus, il mezzo sollevato da carabinieri e passanti

Una donna è stata investita da un autobus cittadino all'incrocio tra via Cavour e via Romagnosi a Piacenza.

Si tratta di una anziana che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quanto è sopraggiunto il mezzo che stava svoltando in via Romagnosi. Forse a causa di un abbaglio del sole l'autista non ha visto l'anziana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale.

«Ho sentito un colpo e ho fermato subito il bus» ha spiegato l'uomo. La donna è caduta a terra ma fortunatamente non è finita sotto le ruote del mezzo. I primi soccorsi alla donna sono stati prestati dai carabinieri e dai passanti, che una volta fatti scendere i passeggeri dal mezzo pesante lo hanno sollevato a forza di braccia per liberarla. Un carabiniere si è poi tolto la giacca per coprire e riscaldare l'anziana.

La donna è stata poi trasportata all'ospedale.