Un cartellino rosso per i minimarket. La proposta: «Sanzioni progressive»

«Il nostro fine è difendere il decoro urbano, la vivibilità dei quartieri e sostenere i commercianti che rispettano le regole». Il decoro urbano, in città per molti carente, torna a far parlare di sé focalizzando l’attenzione su merci, imballaggi, cartoni e materiali di vario genere che abitualmente stazionano in alcune strade della città, dal centro storico alla prima periferia. L’attenzione è posta soprattutto sui alcuni negozi etnici (ma non solo), dai fruttivendoli ai minimarket, più in generale su chi è poco rispettoso delle regole.

La richiesta

A riguardo, il gruppo di Fratelli d’Italia presenterà in consiglio comunale una mozione urgente: si chiede alla sindaca e alla giunta di «modificare il Regolamento di polizia urbana e degli altri regolamenti relativi alle attività economiche, con l’obiettivo di introdurre un sistema di progressione sanzionatoria per le violazioni relative al decoro urbano e in maniera più specifica all’occupazione del suolo pubblico e alle ispezioni delle merci». In particolare, si chiede di prevedere «sanzioni pecuniarie per le prime violazioni e diffida formale in caso di reiterazione, per giungere alla sospensione temporanea dell’attività al raggiungimento di un determinato numero di violazioni» e che nelle reiterazioni più gravi «si possa arrivare alla revoca dell’autorizzazione».