Unioncamere alla ricerca di ditte storiche, da noi sono 6

Cent’anni di lavoro, cambiamenti, sfide e traguardi: una storia d’impresa che attraversa le generazioni e che oggi può essere riconosciuta e valorizzata. La Camera di commercio dell’Emilia, infatti, annuncia la riapertura dei termini per l’iscrizione al Registro nazionale delle imprese storiche italiane, l’archivio online istituito da Unioncamere nel 2011 per dare visibilità alle realtà imprenditoriali che hanno saputo affrontare la prova del tempo, conservando e trasmettendo un patrimonio prezioso di esperienze, competenze e valori.

A livello nazionale sono oltre 2.600 le imprese ultracentenarie già documentate nel Registro: vere eccellenze del Made in Italy che, grazie all’iscrizione, ricevono dalle Camere di commercio l’attestato e possono fregiarsi del marchio “Impresa storica d’Italia”.

Un patrimonio nel quale il territorio dell’Emilia ha un ruolo di primo piano. Nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, sono infatti già 90 le imprese storiche registrate, testimonianza concreta della capacità del tessuto imprenditoriale locale di innovarsi senza perdere il legame con le proprie radici.

A Piacenza e provincia, in particolare, le imprese storiche registrate sono sei.