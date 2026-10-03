Compravendita immobiliare: +27%. «All’Infrangibile le case più richieste»

«A Milano ci vai per vincere, non per vivere». È questo lo slogan che meglio riassume il trend del mercato immobiliare secondo Carlo Giordano, co-fondatore del portale Immobiliare.it, tra gli ospiti che ieri pomeriggio al PalaBanca Eventi sono intervenuti all’Osservatorio valori immobiliari promosso da Fiaip Monitora Italia. «Piacenza ha avuto una fase di espansione fino al 2006, poi una retrocessione fino al 2013, e infine una ripresa che ha chiuso il ciclo di salita e discesa - spiega Giordano - Oggi è nella fase più sana: le compravendite crescono da quattro anni di fila e i prezzi da tre».

I numeri: +27% di compravendite negli ultimi tre anni e +14% di valore negli ultimi due. «Sono numeri importanti» continua Giordano.

La domanda è soprattutto abitativa, non da investimento: «Si acquista per viverci, in particolare la prima casa. Circa metà delle compravendite passa dal mutuo, segnale tipico di chi sta costruendo un percorso proprio, spesso un giovane».

Per chi già possiede un immobile, è la fase più favorevole, perché il valore è in crescita, spiega Giordano.