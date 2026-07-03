Confapi Industria Piacenza presenta la nuova giunta
Accompagnerà la presidenza Cerciello nel triennio 2026-2029. Età media sotto i 50 anni, forte presenza femminile e deleghe specifiche assegnate a ogni componente
Filippo Lezoli
|1 ora fa
La presentazione della giunta di Confapi Industria con alcuni suoi componenti
Tre aspetti innovativi per la nuova giunta di presidenza di Confapi Industria Piacenza: un’età media sotto i 50 anni, una più forte presenza femminile e specifiche deleghe assegnate ai componenti della squadra. Quest’ultima, composta da sette persone più il presidente Vincenzo Cerciello, resterà in carica per il triennio di mandato 2026-2029.
I componenti della giunta di presidenza che affiancheranno il presidente Vincenzo Cerciello sono: Giuseppe Ballotta, socio e direttore tecnico commerciale del Team Tecnocarp, con delega al sistema produttivo, competenze tecniche e mercato del lavoro; Massimiliano Cravedi, ad di Xeo4, con delega all’innovazione digitale, Intelligenza Artificiale e cybersecurity; Elisabetta Curti, presidente del Consiglio di amministrazione di Gas Sales, con delega alle relazioni territoriali e stakeholder; Daniela Fiorani, socia de Il Sole, con delega alle filiere agroalimentari, qualità e valorizzazione delle produzioni territoriali; Giulia Malta di Malta Fratelli, con delega alla sostenibilità, ambiente e infrastrutture; l’ex presidente Giangiacomo Ponginibbi, amministratore delegato di Ponginibbi Group, che sarà tesoriere con delega all’energia e delegato alle partecipate Confapi Piacenza Servizi S.r.l. e Pmi Informa Scarl.; Giovanni Rabaiotti, presidente di Delta Inox con delega agli investimenti e progetti speciali.
Gli articoli più letti della settimana
1.
A luglio taglio del nastro per il grande magazzino di prodotti per la casa
2.
A cinquant’anni dall’esame di maturità la terza B del liceo Gioia si ritrova sui banchi
3.
Violento temporale sull'Appennino: 38 mm di pioggia a Ottone, grandine a Borgotaro. VIDEO
4.
Bonus per l’acquisto di bici elettriche, scadenza prorogata al 31 luglio