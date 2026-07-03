Confapi Industria Piacenza presenta la nuova giunta

Tre aspetti innovativi per la nuova giunta di presidenza di Confapi Industria Piacenza: un’età media sotto i 50 anni, una più forte presenza femminile e specifiche deleghe assegnate ai componenti della squadra. Quest’ultima, composta da sette persone più il presidente Vincenzo Cerciello, resterà in carica per il triennio di mandato 2026-2029.

I componenti della giunta di presidenza che affiancheranno il presidente Vincenzo Cerciello sono: Giuseppe Ballotta, socio e direttore tecnico commerciale del Team Tecnocarp, con delega al sistema produttivo, competenze tecniche e mercato del lavoro; Massimiliano Cravedi, ad di Xeo4, con delega all’innovazione digitale, Intelligenza Artificiale e cybersecurity; Elisabetta Curti, presidente del Consiglio di amministrazione di Gas Sales, con delega alle relazioni territoriali e stakeholder; Daniela Fiorani, socia de Il Sole, con delega alle filiere agroalimentari, qualità e valorizzazione delle produzioni territoriali; Giulia Malta di Malta Fratelli, con delega alla sostenibilità, ambiente e infrastrutture; l’ex presidente Giangiacomo Ponginibbi, amministratore delegato di Ponginibbi Group, che sarà tesoriere con delega all’energia e delegato alle partecipate Confapi Piacenza Servizi S.r.l. e Pmi Informa Scarl.; Giovanni Rabaiotti, presidente di Delta Inox con delega agli investimenti e progetti speciali.