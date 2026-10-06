Corsi di italiano gratis alla Scuola Edile per i muratori e le loro famiglie

Fine anni Novanta: lo psicologo americano William Glasser, in un libro pubblicato nel 1998, introduce “La Teoria della Scelta”. Il nome parla da sé ed è un esplicito monito: come reagire a situazioni che implorano soluzioni? Se il Consiglio dei Ministri ha “appena” approvato il Decreto Scuola Valditara che introduce un tetto massimo del 30% di studenti stranieri nelle classi, La Cassa Edile e Scuola Edile di Piacenza - in tema di lingua italiana, sicurezza e formazione - scelgono l’integrazione e promuovono nuovi percorsi di alfabetizzazione destinati ai lavoratori stranieri e alle loro famiglie.

Non si paragonano l’anagrafica dei destinatari né i contenuti o la scala dell’intervento, ma la reazione ad un problema che ha lo stesso nocciolo. E la conoscenza della lingua italiana, per l’Ente piacentino, è uno strumento fondamentale per lavorare in sicurezza. Allora, l’italiano, lo si insegna: dal comprendere un’ indicazione in cantiere a comunicare con colleghi e responsabili, parlare con un insegnante o accedere ad un servizio. Due corsi, diversi livelli linguistici.