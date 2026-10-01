Capitelli cambia proprietà: Italmobiliare vende alla francese CA Animation. Azienda valutata 36 milioni

Un'operazione da 36 milioni, chiusura entro fine anno

Italmobiliare ha ceduto l'intera partecipazione detenuta in Capitelli Fratelli Srl, pari all'80% del capitale, al gruppo CA Animation. L'operazione attribuisce a Capitelli un valore complessivo di 36 milioni di euro, con un possibile aggiustamento del prezzo sulla base dei risultati del 2026.

L'operazione consentirà a Italmobiliare di incassare complessivamente tre volte il capitale inizialmente investito, considerando anche i dividendi percepiti negli anni, con un ritorno sull'investimento del 20%.

Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro la fine del 2026 ed è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla normativa in materia di Golden Power.

Marcello Balzarini, amministratore delegato

Angelo Capitelli resta socio, Balzarini confermato alla guida

L'accordo prevede anche l'acquisizione da parte di CA Animation di un ulteriore 10% della società da Angelo Capitelli, presidente e figlio del fondatore, che resterà azionista con una quota del 10%.

Marcello Balzarini, che dal 2020 ricopre la carica di amministratore delegato, sarà confermato alla guida dell'azienda di Borgonovo, nota per la produzione e la vendita di salumi cotti e affumicati.

Angelo Capitelli

Ricavi cresciuti di oltre il 70% in sei anni

Alla fine del 2019 Italmobiliare aveva rilevato l'80% di Capitelli da Angelo Capitelli, accompagnando l'azienda in un percorso di crescita e sviluppo che le ha consentito di raggiungere nel 2025 ricavi per 24,7 milioni di euro, in aumento di oltre il 70% rispetto al 2019.

Pesenti: «Un'eccellenza della gastronomia nazionale»

«Siamo soddisfatti di aver accompagnato Capitelli in questi anni, dando impulso al percorso di sviluppo di un'azienda che rappresenta un'eccellenza all'interno del panorama gastronomico nazionale e che in questi anni è ulteriormente evoluta grazie al lavoro sulla filiera, agli investimenti nello stabilimento e al miglioramento dei processi produttivi», ha dichiarato Carlo Pesenti, presidente e consigliere delegato di Italmobiliare.