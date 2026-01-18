Cristina Betta alla guida dei commercialisti: «Meno burocrazia e un fisco più equo»

Favorire il passaggio intergenerazionale siglando un patto con i giovani professionisti. È il principale obiettivo di mandato che si è dato Cristina Betta, neoeletta presidente dell’Ordine dei commercialisti piacentini. Betta ha voluto ringraziare anzitutto la madre Silvana, la famiglia, ma anche il predecessore Marco Dallagiovanna e il competitor Cesare Carpena. Ma soprattutto ha ringraziato quella che ha definito «la mia squadra, che mi ha supportato in queste settimane di “campagna elettorale” e che so sarà sempre al mio fianco».