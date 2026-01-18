Liberta - Site logo
Cristina Betta alla guida dei commercialisti: «Meno burocrazia e un fisco più equo»

Fissato l’obiettivo del mandato: «Un patto intergenerazionale. Noi quelli delle tasse? È riduttivo, abbiamo un ruolo sociale»

Marcello Pollastri
Marcello Pollastri
|1 ora fa
Cristina Betta
Cristina Betta
1 MIN DI LETTURA
Favorire il passaggio intergenerazionale siglando un patto con i giovani professionisti. È il principale obiettivo di mandato che si è dato Cristina Betta, neoeletta presidente dell’Ordine dei commercialisti piacentini. Betta ha voluto ringraziare anzitutto la madre Silvana, la famiglia, ma anche il predecessore Marco Dallagiovanna e il competitor Cesare Carpena. Ma soprattutto ha ringraziato quella che ha definito «la mia squadra, che mi ha supportato in queste settimane di “campagna elettorale” e che so sarà sempre al mio fianco».
