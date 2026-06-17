36esima edizione Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Borgia, ha presentato la 36esima edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in programma dal 1° al 7 settembre 2026. L'evento rievoca la storica salita dei mercanti al castello, con le 11 contrade cittadine che si sfideranno a tempo spingendo un carro pesante oltre 380 kg lungo un percorso di circa 2 km in salita. Il Palio maschile verrà affiancato dal Palio femminile. Alle squadre vincitrici verranno consegnati dei drappi fatti da artisti locali.

L'evento ogni anno trasforma la città in un grande palcoscenico di storia, identità e appartenenza. Undici contrade, centinaia di volontari e migliaia di cittadini saranno protagonisti di una settimana di sfide, rievocazioni, spettacoli e momenti di comunità che affondano le radici nell'antico percorso dei mercanti diretti al Mercato Vecchio, simbolo delle origini e dello sviluppo della città.

Sono intervenuti: Francesco Tortomasi, responsabile diretta TV; Dino Bottin, Presidente Ente Palio città di Montebelluna; Eddy Cescato, coordinatore ristoratori; Nicola Mazzocato; Marco Tocchetto, responsabile comunicazione; Debora Varaschin, assessore al Turismo del comune di Montebelluna; Adalberto Bordin, Sindaco di Montebelluna; Elvio Simonato, in rappresentanza del gruppo dei Selese.

“È una grande emozione, per il sottoscritto, presentare oggi il Palio di Montebelluna, la mia città, le cui vicende ho seguito, come volontario e come amministratore, per diversi anni. La manifestazione, anno dopo anno, è cresciuta, anche grazie al lavoro e alla passione di tanti volontari, nonché al sostegno degli sponsor locali, diventando l’evento più importante della Marca trevigiana, uno dei più rinomati della regione, simbolo identitario – ha affermato il Capogruppo Claudio Borgia - Nasce nel 1990 e mi sento di ringraziare tutti i presidenti dell’Ente Palio che si sono succeduti in questi trentasei anni. Per la città di Montebelluna, il Palio è emozione, sport, cultura, volontariato e, soprattutto, comunità. Nella settimana del Palio la città si ferma, partecipando alla sfida tra le undici contrade: Biadene, Busta, Centro, Contea, Guarda, Mercato Vecchio, Pederiva, Posmon, San Gaetano, Sant'Andrea e Caonada. Ogni cittadino veste i colori della propria contrada dando vita a una vera e propria festa della collettività.”

Francesco Tortomasi ha evidenziato che il “Palio è la festa di Montebelluna, che guarda al passato ma pensa al futuro. Rappresenta per la città l’occasione che avvicina tutta la comunità. Rievoca le radici storiche di Montebelluna e negli anni ha conquistato una risonanza che va oltre i confini regionali.”

Elvio Simonato ha ricordato che il “gruppo dei Selese ha dato vita al Palio del Vecchio Mercato, con l’intento di regalare alla città un evento capace di rappresentare il valore identitario di Montebelluna. Dopo i Selese, è nato l’Ente Palio che ha avuto il merito di aver saputo coinvolgere i quartieri-contrade nella costruzione della manifestazione. E, infatti, il simbolo del Palio sono due mani che si stringono nel segno della collaborazione.”

“Amo le cose semplici e belle che portano serenità ai nostri cittadini e il Palio è sicuramente una di queste – ha affermato Dino Bottin, Presidente dell’Ente Palio – È frutto di una grande organizzazione: posso contare su una squadra affiatata. Rappresentiamo le tradizioni del territorio, a partire dalle specialità culinarie.”

“Rappresento i ristoratori e cerchiamo, dietro a ogni piatto che facciamo, di raccontare il territorio” – ha detto Eddy Cescato – “Offriamo le specialità della tradizione.”

Nicola Mazzocato ha presentato la nuova APP del Palio, nella quale si potranno trovare notizie sulla tradizione, sulle contrade, sugli eventi e sul territorio.

Marco Tocchetto, responsabile della comunicazione, ha spiegato di aver cercato di raccontare le contrade, il territorio, seguendo l’evoluzione social negli anni per avvicinare, in modo simpatico, le persone, di tutte le età, all’evento.

“Sono delegata del Consorzio ‘La Strada del Vino Asolo-Montello’, partner del Palio, che ha l’obiettivo di promuovere in modo coordinato le eccellenze del territorio, punto di riferimento per l’enogastronomia locale, a partire dal vino e dall’olio. Cerchiamo di creare relazioni e progettualità condivise, per valorizzare l’identità del territorio e sostenerne la crescita turistica, culturale ed economica, nel segno della tradizione e dell’enogastronomia. Nasce così naturale la collaborazione con il Palio di Montebelluna”, ha detto Debora Varaschin, assessore al Turismo del comune di Montebelluna.

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