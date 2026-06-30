Andrea Bellucci lancia il bestseller “Management Agevolato”

In uno scenario sempre più instabile, segnato da tensioni geopolitiche, crisi delle supply chain, transizione digitale e sostenibile e rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale, imprese ed enti si trovano oggi ad affrontare una sfida molto più complessa rispetto al passato. Non si tratta più solo di intercettare opportunità o accedere a finanziamenti, ma di sviluppare la capacità di trasformarli in progetti concreti, gestiti e portati a risultato.

Per tutti coloro che desiderano rendere la propria impresa più resiliente, credibile e finanziabile in un mercato in continua evoluzione, esce oggi il libro di Andrea Bellucci “MANAGEMENT AGEVOLATO. Competenze manageriali, intelligenza artificiale e finanza agevolata per governare la transizione digitale e sostenibile dell’impresa” (Bruno Editore). All’interno, l’autore propone un approccio concreto e ibrido per aiutare imprenditori, manager e professionisti a interpretare i trend, costruire business case di valore e utilizzare sostenibilità, AI e finanza agevolata come leve integrate per una crescita duratura.

“Il mio libro accompagna il lettore in un percorso in cinque fasi: dall’analisi dello scenario competitivo alla costruzione del business case, dalla realizzazione del progetto al suo potenziamento attraverso ESG e intelligenza artificiale, fino all’accesso al finanziamento”, afferma Andrea Bellucci, autore del libro. “Un elemento distintivo è il riferimento a Innesco.AI, una chat generativa che consente di sperimentare concretamente il valore dell’intelligenza artificiale nell’orientare le imprese tra progetti, investimenti e opportunità. Il mio libro si inserisce quindi in un dibattito sempre più attuale: non basta accedere alle risorse, ma diventa fondamentale sviluppare competenze e modelli organizzativi in grado di valorizzarle nel tempo”.

Come sottolinea lo stesso autore, oggi le imprese non si confrontano più soltanto con il tema della liquidità, ma con un contesto molto più complesso e instabile: tensioni geopolitiche, sostenibilità, intelligenza artificiale, crisi delle supply chain e nuovi criteri di competitività. In uno scenario di questo tipo, il vero gap non è più solo finanziario, ma manageriale: da qui la necessità di un metodo per interpretare il cambiamento e trasformare le opportunità in risultati concreti.

“Quello di Bellucci è un libro di management pensato per aiutare le imprese a diventare più resilienti, innovative e finanziabili”, incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Un approccio concreto che guida imprenditori, manager e professionisti nel trasformare le sfide attuali in opportunità di crescita”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché cercavo un editore capace di valorizzare non solo il libro, ma anche il metodo che lo sostiene”, conclude l’autore. “Bruno Editore mi è sembrato il partner ideale per accompagnarne la diffusione a più persone possibile nel dibattito contemporaneo su innovazione sostenibile, management e finanza agevolata”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4nHozkB

Andrea Bellucci accompagna da oltre 25 anni le imprese in percorsi di crescita e sviluppo attraverso il Management Agevolato, un metodo che integra Project Management, Innovation Management e Sustainability Management con le opportunità offerte dalla finanza agevolata. Ha fondato Stargate Consulting e ha contribuito alla nascita del Centro di Competenza Artes 4.0, con l’obiettivo di aiutare le imprese italiane a cogliere le migliori opportunità di finanziamento, favorendo l’accesso a oltre 500 milioni di euro di contributi. In qualità di formatore certificato, ha trasferito queste competenze a più di 10.000 professionisti e imprenditori, offrendo una visione strategica, manageriale e sostenibile per competere in mercati in continua evoluzione. Sito web: http://www.managementagevolato.com

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È autore di 36 bestseller sulla crescita personale ed editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 di italiani. È considerato tra i maggiori esperti di Intelligenza Artificiale applicata all’editoria ed è il creatore di ViviBook™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta imprenditori e professionisti a costruire il proprio personal brand per aumentare autorevolezza, visibilità e fatturato scrivendo un libro con la propria storia professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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