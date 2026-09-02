ASI moto village alle giornate mondiali Guzzi

L’Automotoclub Storico Italiano e la FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens) condividono uno spazio espositivo e culturale nell’ambito delle Giornate Mondiali Guzzi attese a Mandello del Lario dal 3 al 6 settembre. Proprio di fronte al leggendario cancello rosso della rinnovata fabbrica sulle sponde del Lago di Como, dove dal 1921 vengono prodotte le moto dell’Aquila Dorata, ASI e FIVA attendono i bikers di mezzo mondo che a migliaia animeranno il raduno internazionale celebrativo dei 105 anni della Moto Guzzi.

L’ASI Moto Village allestito in via Parodi apre ufficialmente giovedì 3 settembre alle ore 10.00 proponendo tre mostre tematiche: “La gente della Guzzi”, dedicata ai modelli più diffusi e popolari come Trotter, Dingo, Guzzino, Cardellino, Galletto, Zigolo e Airone; “Le star del firmamento Guzzi”, con le sportive Condor, “2 Valvole”, Sport 14 e Sport 15, V7 telaio rosso; “Le vittoriose di Parlotti”, per una retrospettiva sul marchio sloveno Tomos.

Alle 11.00 di venerdì 4 settembre il programma dell’ASI Moto Village prevede il talk “La fabbrica città”, un omaggio e un confronto di due realtà motociclistiche come Moto Guzzi e Tomos, entrambe capaci di plasmare e identificare i rispettivi territori. Alle 19.30, nel cine-teatro De Andrè, seguiranno le proiezioni dei docufilm “Tomos, Capodistria”, “Il coraggio di andare oltre” e “Viaggio oltre la meta”.

Inoltre, nell’area dell’ASI Moto Village è predisposto un parcheggio gratuito riservato ai Tesserati ASI che raggiungeranno Mandello del Lario in sella alle loro moto storiche.

La grande parata di sabato 5 settembre sarà uno dei momenti più spettacolari ed emozionanti della manifestazione. Migliaia di Moto Guzzi di ogni epoca sfileranno da Lecco a Mandello del Lario, dando vita a una lunga scia di motociclette tra il paesaggio, il suono dei motori e il piacere di guidare fianco a fianco.

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