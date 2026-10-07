“Best Employers 2027”, AP Commerciale si conferma tra "i migliori datori di lavoro" d'Italia

Il Corriere della Sera rende nota la pubblicazione dell’indagine “Italy’s Best Employers 2027”, condotta da Statista. Lo studio ha raccolto oltre 300.000 valutazioni dei lavoratori italiani sui propri datori e coinvolge 450 aziende con almeno 250 dipendenti. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, lascia voce ai dipendenti nel giudizio sulla propria impresa e permette di capire “dove si lavora meglio”, mettendo a fuoco molteplici aspetti come il “clima che si respira” sul luogo di lavoro.

AP Commerciale rientra in questa classifica e consolida il proprio ruolo tra i datori di lavoro d'eccellenza del Paese. L'Azienda, con un punteggio di 8,9 su 10, si colloca in posizione 63 su 450 aziende nella classifica generale. AP Commerciale si dimostra capace di offrire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro attraente, stimolante e motivante. La sua visione unitaria si esprime attraverso le insegne Sole365 e La Speseria, con 100 punti vendita diretti e più di 5.300 collaboratori.

Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale “Dietro questi numeri c'è una scelta precisa: mettere le persone al centro di ogni decisione. Questo si traduce in investimenti concreti nella formazione continua, in percorsi di sviluppo professionale e in opportunità di crescita interna. L'obiettivo è un ambiente in cui ognuno si senta valorizzato, ascoltato e messo nelle condizioni di dare il meglio di sé.”

Sandro Amoroso, Direttore Risorse Umane di AP Commerciale "Confermarsi nella classifica è spesso più difficile che arrivarci. Questo risultato premia un lavoro strutturato e costante sulle nostre persone: ascolto, formazione e crescita. Crediamo che lo sviluppo dell'azienda e quello dei collaboratori siano due facce della stessa medaglia. Il fatto che siano proprio i lavoratori, attraverso le loro valutazioni, a riconoscerlo, è la soddisfazione più grande e lo stimolo per fare ancora meglio."

La classifica "Italy's Best Employers 2027" offre un quadro sempre più completo del mercato del lavoro italiano e riconosce le aziende che investono nel benessere e nella soddisfazione dei propri collaboratori. Le realtà evidenziate rappresentano l'eccellenza di tutti i settori e si distinguono per pratiche innovative e una cultura aziendale positiva. Il concetto di “stare bene in azienda” è ormai un presupposto fondamentale e così AP Commerciale punta al prossimo step: “far sentire tutti parte di un progetto professionale, ambizioso e coerente”.

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