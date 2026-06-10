Comunicato stampa Cidim: giovedì 11/06 la banda della polizia penitenziaria insieme alla Gendarmer

Un nuovo straordinario appuntamento promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica con Musica ai Musei, la consolidata rassegna sostenuta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Direzione dei Musei con i Musei del Papa.

Giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 18, all’interno del Braccio Nuovo dello Stato della Città del Vaticano si esibiranno la Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria, guidata dal Direttore Fausto Remini, e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria SCV, sotto la direzione del Maestro Stefano Iannilli.

“L’unicità e la bellezza delle collezioni vaticane raggiunge, a mio avviso, livelli sublimi la sera, quando i riflessi dorati del tramonto inondano di morbida luce i cortili e i luoghi che nei secoli sono stati attraversati da pontefici e dai più grandi artisti della storia. L’emozione si amplifica per effetto della musica, che accompagna i visitatori, sulle note delle più celebri melodie, in una passeggiata ideale dalle sponde del Nilo alla Grecia Antica, dalle delicate e perfette cromie di Raffaello nelle Stanze sino ai possenti affreschi di Michelangelo in Sistina. Tutto questo è possibile grazie a Musica ai Musei, l’iniziativa con cui i Musei del Papa rinnovano, anche quest’anno, il loro contributo al Bello. E proprio in omaggio a questo si dipanerà il filo conduttore della rassegna – Il canto delle stagioni: viaggio tra luce passione e spiritualità – un percorso sonoro che segue il ritmo del tempo, intrecciando natura e arte, interiorità e festa, raccoglimento e gioia condivisa. Le arti in dialogo tra loro, le porte aperte agli occhi e al cuore, un’occasione per coloro che giungono a Roma e che vogliono arricchire un’esperienza indimenticabile”, commenta Barbara Jatta, Direttrice dei Musei Vaticani.

“Con un repertorio d'eccellenza che comprende le musiche tra gli altri di Brahms, Molinelli, Verdi, Piovani e Morricone, queste due bande, guidate da professionisti qualificati ed esperti, si esibiranno in un concerto dalle caratteristiche quasi uniche in una location che ogni volta è in grado di rapire cuore e attenzione dello spettatore”, dichiara Francescantonio Pollice, Presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali.

“Desidero sottolineare ancora una volta l'importanza per la nostra associazione della stretta collaborazione con i Musei Vaticani. Questa sinergia non è semplicemente un accordo organizzativo, ma un progetto culturale vivo da anni e oramai integrato nel fitto calendario di appuntamenti culturali della Capitale. Far risuonare le note di grandi compositori tra i capolavori millenari delle collezioni papali permette ogni volta di offrire ai visitatori un'esperienza sensoriale e spirituale dal forte impatto. Infine, desidero ringraziare sentitamente il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e la Direzione dei Musei Vaticani per aver confermato anche nel 2026 questa felice sinergia”, conclude Pollice.

L'evento rientra nel più ampio progetto nazionale Suono Italiano, che gode del fondamentale contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

Maggiori informazioni sono presenti sul sito del CIDIM e sul sito dei Musei Vaticani.

10 giugno 2026

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