Confesercenti Piacenza: «Mantenere vivi centri e quartieri: la forza di esserci»

Esserci significa ascoltare, incontrare, conoscere i problemi e costruire insieme le soluzioni. È questo il lavoro che Confesercenti Piacenza porta avanti accanto alle imprese e alle comunità. Presidente, vicepresidenti, membri di Giunta, consiglieri, direttore, vicedirettore, dipendenti e collaboratori lavorano come una squadra, con un obiettivo comune: sostenere chi fa impresa e contribuire a mantenere vivi i nostri centri, i quartieri e i paesi. Noi ce la mettiamo tutta, ma da soli non possiamo farcela.

Il commercio di vicinato è un patrimonio che riguarda tutti. Imprenditori e non imprenditori, donne e uomini, famiglie, residenti e cittadini: ciascuno può contribuire alla vitalità della comunità. Il commercio di prossimità non è soltanto economia: è relazione, servizio e identità e presidio sociale. Ogni attività che resta aperta contribuisce a rendere vivo il luogo in cui noi abitiamo.

Un patrimonio di relazione e presidio sociale

Ed è soprattutto ai giovani che vogliamo rivolgere un messaggio. «Alle nuove generazioni dico: ritrovate il valore della condivisione, del dialogo e dell’incontro - afferma Nadia Bragalini, presidente di Confesercenti Piacenza -. Tornate a vivere i negozi, a scegliere i loro prodotti. Ma soprattutto tornate a guardare al commercio come a una possibilità per il vostro futuro. Abbiamo bisogno delle vostre idee, della vostra creatività, della capacità di innovare e di creare attività di qualità e di ricerca, capaci di interpretare un commercio che cambia ed evolve».

«Voglio ringraziare tutta la nostra squadra e in particolare il nostro direttore Fabrizio Samuelli - prosegue Bragalini - per l’ottimo lavoro di organizzazione, coordinamento e contatto con le amministrazioni. Dietro ogni incontro ci sono preparazione, ascolto, relazioni e presenza. È un lavoro corale, indispensabile per essere vicini al territorio».

L’appello alle nuove generazioni

«Il nostro compito - aggiunge il direttore Fabrizio Samuelli - è trasformare l’ascolto in proposte e azioni concrete. Il confronto con amministrazioni, sindaci, assessori, associazioni, comitati, imprese e cittadini ci permette di conoscere i bisogni e costruire risposte condivise. Vogliamo contribuire a creare territori nei quali anche un giovane possa vedere nell’apertura di un’attività una vera opportunità di futuro». Un grazie va a tutte le amministrazioni comunali, ai sindaci e agli assessori che hanno aperto le porte al confronto, ai comitati di quartiere, alle associazioni, ai residenti e ai cittadini che si sono messi in gioco, agli imprenditori, ai commercianti e agli ambulanti.

Una responsabilità condivisa con il territorio

Il futuro del commercio è una responsabilità condivisa. Solo insieme possiamo mantenere vive le nostre attività e le nostre comunità, creando nuove opportunità per chi verrà dopo di noi. Ai giovani diciamo: credete nelle vostre idee, investite nel territorio, portate qualità, ricerca e innovazione. Confesercenti Piacenza vuole esserci, al vostro fianco. La forza di esserci.

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