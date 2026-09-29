Confesercenti Piacenza: «Mantenere vivi centri e quartieri: la forza di esserci»
Ascolto del territorio, dialogo con le istituzioni e un appello ai giovani: difendere i negozi di prossimità è responsabilità di tutti
A CURA DI ALTRIMEDIA
|5 ore fa
Esserci significa ascoltare, incontrare, conoscere i problemi e costruire insieme le soluzioni. È questo il lavoro che Confesercenti Piacenza porta avanti accanto alle imprese e alle comunità. Presidente, vicepresidenti, membri di Giunta, consiglieri, direttore, vicedirettore, dipendenti e collaboratori lavorano come una squadra, con un obiettivo comune: sostenere chi fa impresa e contribuire a mantenere vivi i nostri centri, i quartieri e i paesi. Noi ce la mettiamo tutta, ma da soli non possiamo farcela.
Il commercio di vicinato è un patrimonio che riguarda tutti. Imprenditori e non imprenditori, donne e uomini, famiglie, residenti e cittadini: ciascuno può contribuire alla vitalità della comunità. Il commercio di prossimità non è soltanto economia: è relazione, servizio e identità e presidio sociale. Ogni attività che resta aperta contribuisce a rendere vivo il luogo in cui noi abitiamo.
Un patrimonio di relazione e presidio sociale
Ed è soprattutto ai giovani che vogliamo rivolgere un messaggio. «Alle nuove generazioni dico: ritrovate il valore della condivisione, del dialogo e dell’incontro - afferma Nadia Bragalini, presidente di Confesercenti Piacenza -. Tornate a vivere i negozi, a scegliere i loro prodotti. Ma soprattutto tornate a guardare al commercio come a una possibilità per il vostro futuro. Abbiamo bisogno delle vostre idee, della vostra creatività, della capacità di innovare e di creare attività di qualità e di ricerca, capaci di interpretare un commercio che cambia ed evolve».
«Voglio ringraziare tutta la nostra squadra e in particolare il nostro direttore Fabrizio Samuelli - prosegue Bragalini - per l’ottimo lavoro di organizzazione, coordinamento e contatto con le amministrazioni. Dietro ogni incontro ci sono preparazione, ascolto, relazioni e presenza. È un lavoro corale, indispensabile per essere vicini al territorio».
L’appello alle nuove generazioni
«Il nostro compito - aggiunge il direttore Fabrizio Samuelli - è trasformare l’ascolto in proposte e azioni concrete. Il confronto con amministrazioni, sindaci, assessori, associazioni, comitati, imprese e cittadini ci permette di conoscere i bisogni e costruire risposte condivise. Vogliamo contribuire a creare territori nei quali anche un giovane possa vedere nell’apertura di un’attività una vera opportunità di futuro». Un grazie va a tutte le amministrazioni comunali, ai sindaci e agli assessori che hanno aperto le porte al confronto, ai comitati di quartiere, alle associazioni, ai residenti e ai cittadini che si sono messi in gioco, agli imprenditori, ai commercianti e agli ambulanti.
Una responsabilità condivisa con il territorio
Il futuro del commercio è una responsabilità condivisa. Solo insieme possiamo mantenere vive le nostre attività e le nostre comunità, creando nuove opportunità per chi verrà dopo di noi. Ai giovani diciamo: credete nelle vostre idee, investite nel territorio, portate qualità, ricerca e innovazione. Confesercenti Piacenza vuole esserci, al vostro fianco. La forza di esserci.
Nuovo corso Sab dal 12 ottobre: quattro incontri alla settimana
Lunedì 12 ottobre prenderà avvio una nuova edizione del Corso di Somministrazione Alimenti e Bevande. Indispensabile per l’apertura di qualsiasi attività di somministrazione (bar, ristorante, pizzeria, pub, degustazione) e di vendita di prodotti alimentari. La durata complessiva del corso é di 100 ore. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Confesercenti Piacenza con una cadenza di quattro incontri settimanali, dal lunedì al giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 21,00. Per essere ammessi alla verifica finale dovrà essere garantita la frequenza all’80% delle ore. Le lezioni termineranno il prossimo 3 dicembre. Per maggiori informazioni e per formalizzare l’iscrizione: 0523.607211; [email protected].
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