Consiglio Veneto approva modifiche alle norme su istituzione e funzionamento di ARPAV

Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 44 voti favorevoli e 1 astenuto, il Progetto di legge n. 99 della Giunta regionale “Modifiche alla L.R. n. 32/1996 ‘Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)’”, che era stato licenziato a maggioranza, senza voti contrari, dalla Seconda commissione, in cui era incardinato.

Il provvedimento, come ha spiegato il Relatore, il consigliere regionale Mirko Patron (FI), “adegua la Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, ‘Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)’ alle successive disposizioni normative statali e regionali che hanno ampliato le funzioni istituzionali di ARPAV.

In particolare, vengono apportate le modifiche necessarie a dare evidenza della stretta interconnessione e sinergia tra ambiente e salute, in attuazione dell’approccio ‘One Health’ e ‘Planetary Health’ e della sempre maggiore integrazione tra ARPAV e Protezione civile.

Tra le modifiche introdotte, alla luce del mutato quadro normativo, viene allineata la normativa regionale concernente la nomina del Direttore generale di ARPAV, nonché dei Direttori di Area e dei Dipartimenti provinciali e regionali dell’Agenzia, a quella prevista per i dirigenti regionali, rimuovendo, pertanto, il limite di età anagrafica di 65 anni per la nomina, previsto dalla legge istitutiva di ARPAV.”

Il Correlatore, il Vicepresidente della Seconda commissione, Jonatan Montanariello, ha osservato che “si tratta di una proposta di legge dovuta: sostanzialmente, vengono recepite nuove norme nazionali. E, sull’età pensionabile, credo che ci sia del buon senso nella previsione normativa. Penso, tuttavia, che la legge vada aggiornata e la vera sfida sarà quindi riscrivere la normativa che disciplina l’istituzione e il funzionamento di ARPAV.”

L’Assessore regionale Elisa Venturini ha precisato che “con questa proposta normativa, viene attuato l’allineamento della normativa regionale a quella nazionale. E ARPAV, per noi, è un braccio operativo fondamentale che garantisce trasparenza e imparzialità, con cui, attraverso un lavoro condiviso, potremmo mettere mano a una normativa ormai datata e che è giusto aggiornare alle nuove esigenze.”

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