CRV - Cardinale Ruini, Presidente Zaia: “Figura autorevole della Chiesa e del Paese”

“Con la scomparsa del cardinale Camillo Ruini perdiamo una delle figure più autorevoli della Chiesa italiana e della vita pubblica del nostro Paese. Un uomo di fede, pensiero e cultura, capace di attraversare stagioni complesse mantenendo sempre vivo il richiamo ai valori della persona, della comunità e del bene comune”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprimendo cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario generale per la Diocesi di Roma. “Ho avuto modo di incontrarlo più volte – prosegue il Presidente Zaia – e di condividere con lui riflessioni, idee e progetti. Anche quando le sensibilità o le posizioni potevano non coincidere del tutto, il confronto con il cardinale Ruini era sempre alto, franco e rispettoso. In lui ho sempre trovato lucidità, capacità di ascolto e una profondità rara nel leggere il presente”.

“Ruini ha segnato una parte importante della storia della Chiesa e del dibattito pubblico italiano. Alla Chiesa italiana, alla Diocesi di Roma, ai suoi familiari e a quanti ne hanno condiviso il cammino rivolgo il cordoglio mio personale e del Consiglio regionale del Veneto”, conclude il Presidente Zaia.

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