CRV - Presentata la 157a Fiera di San Rocco di Castelnovo Bariano (RO) dal 28 agosto al 1’ settembre

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Giovanni Manildo, ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta, la 157ª Fiera di San Rocco di Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo, con il sindaco, Monica Ferraccioli, il presidente della Pro Loco, Francesco Lazzarini, e un nutrito gruppo di ragazzi e istruttori che animano i centri estivi del territorio.

“È davvero importante che ci sia questa collaborazione tra istituzioni, territorio e giovani generazioni - ha sottolineato il capogruppo Manildo - perché questo significa dare loro la possibilità di stimolarne la partecipazione attiva, far nascere la voglia di incidere sul proprio territorio e di esserne protagonisti. La 157a Fiera di San Rocco parte dalle radici di questa comunità per costruirne il futuro, attraverso la valorizzazione delle tradizioni, perché ciò significa capire chi siamo e anche in quale direzione possiamo andare per far conoscere il nostro Veneto, e in particolare il Polesine. Durante la campagna elettorale ho avuto l'occasione di essere ospite del sindaco e mi ha colpito molto lo spirito di comunità che caratterizza Castelnuovo Bariano, spirito che - sono convinto - sarà espresso ancora una volta nel corso della Fiera, che è ultracentenaria e ha quindi radici profondissime, da cui possiamo continuare ad attingere per conoscere sempre meglio la nostra identità”.

“Questa manifestazione - ha ricordato il sindaco Ferraccioli, che ha ringraziato il gruppo consiliare del Partito Democratico, promotore della presentazione, e il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ha inviato un messaggio di augurio per la buona riuscita della manifestazione - rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la nostra comunità. Centocinquantasette edizioni raccontano una storia di tradizioni, di lavoro, di agricoltura, di incontri e di persone che, anno dopo anno, hanno contribuito a mantenere viva l'identità di Castelnovo Bariano. Nel corso di oltre un secolo e mezzo la Fiera si è evoluta: nata come appuntamento dedicato al mondo dell'agricoltura, ha saputo crescere insieme alla comunità, accogliendo nuove tradizioni e nuovi momenti di aggregazione. Oggi fanno parte della sua identità anche il luna park, espressione del Distretto industriale della Giostra di cui Castelnovo Bariano è parte, la tradizionale tombola e lo spettacolo pirotecnico che conclude i festeggiamenti, anch’esso legato alla tradizione di Castelnovo. Quest’anno, un'attenzione particolare è dedicata alla pesca, elemento che appartiene profondamente alla storia e alla cultura del nostro territorio. Quando la Regione del Veneto ha riconosciuto il Polesine Superiore nel 2024, è iniziato un modo nuovo di lavorare, dando vita a nuove progettualità. All'interno di questo percorso è nato anche un progetto di branding territoriale, per rispondere a una domanda semplice, ma fondamentale: cosa rende unico il nostro territorio? Castelnovo Bariano, terra di confine e crocevia di commerci e culture, possiede un patrimonio ricco di risorse. È un territorio che ha conservato un rapporto autentico con il proprio paesaggio, caratterizzato dalla presenza dei corsi d'acqua e dalla pesca. L'acqua non è soltanto un elemento del nostro paesaggio: è parte della nostra identità, della nostra storia e della nostra anima. Da questa tradizione secolare nasce la cultura del pesce d'acqua dolce, protagonista di ricette tramandate di generazione in generazione e diventate parte della nostra tradizione culinaria. Tra queste, il Pesgat, il pescegatto, rappresenta uno dei piatti che meglio identifica Castelnovo Bariano e la sua cucina. Per questo il pranzo istituzionale del 27 agosto, che anticiperà l’avvio della Fiera, dedicato alle ricette del Pesgat sarà molto più di un momento conviviale: sarà un'occasione per raccontare Castelnovo Bariano attraverso i suoi sapori perché il modo migliore per raccontare un territorio è far sedere le persone attorno a un tavolo e permettere loro di vivere l'esperienza di un piatto così particolare. L'auspicio è che il Pesgat, il pescegatto, diventi sempre più un simbolo riconoscibile del nostro territorio e che chi sceglie di visitare Castelnovo Bariano porti con sé il ricordo non solo dei luoghi, ma anche dei suoi sapori più autentici. L'identità di una comunità si costruisce con il contributo di tutti: delle istituzioni, delle associazioni, dei volontari, delle imprese e di tutti coloro che, con il loro impegno, collaborano ogni giorno per valorizzare e far crescere il nostro territorio”.

“La Fiera di San Rocco rappresenta ogni anno il momento più significativo della vita della nostra comunità - ha ricordato Francesco Lazzarini, Presidente della Pro Loco dal 2011, presente alla conferenza stampa con una nutrita rappresentanza di componenti del consiglio di amministrazione e di soci - un evento che richiede lavoro, confronto e collaborazione, in particolare con l’amministrazione comunale. Una crescita costante nella tradizione e nell’innovazione”.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il video realizzato dal regista Maurizio Antonelli - nel suo curriculum, la presentazione del suo quarto film alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2025 - sulla storia della Fiera di San Rocco.

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