CRV - Presentata la manifestazione ciclistica Gallio Marathon 7 Comuni MTB del 28 giugno

Giorgia Bedin, consigliere regionale del gruppo Lega-LV, ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta, la prima edizione della Gallio Marathon 7 Comuni MTB, manifestazione di ciclismo fuoristrada che si terrà domenica 28 giugno, a Gallio, sull'Altopiano dei 7 Comuni, in provincia di Vicenza, organizzata dalla ASD Atheste Bike con l’Asiago 7C Bike Team ASD. La presentazione è stata moderata dal giornalista Guido Barbato.

La manifestazione si sviluppa lungo due tracciati principali, il Marathon - 61 km, circa 2.000 metri di dislivello - e il Granfondo - 40 km, con 1.300 metri di dislivello, che prevedono tratti asfaltati in partenza e all’arrivo, mentre il resto del tracciato si svilupperà tra strade militari, strade bianche e single track. La consegna dei pacchi gara avverrà presso la Sala Verde del comune di Gallio, sabato 27 giugno, dalle 15 alle 19, e domenica 28 giugno, dalle 7 alle 8.30. La partenza della gara è prevista alle 9 con la Marathon, seguita da Granfondo, Cicloturistica ed E-bike.

“Rivolgo il mio benvenuto all’amministrazione comunale di Gallio che ospiterà la prima edizione della manifestazione - ha ricordato il consigliere Giorgia Bedin nel corso dei saluti istituzionali - e a Gianluca Barbieri, organizzatore dell’evento, di cui conosco la professionalità, assieme a quella del suo team. A Monselice, per sette anni è stata organizzata la Monselice in Rosa, gara riconosciuta a livello internazionale: oggi questa esperienza trova una nuova casa, tra i magnifici scenari dell’Altopiano dei Sette Comuni. Sono felice di condividere questa esperienza che, sono certa, porterà non solo benessere attraverso lo sport, ma anche occasioni di aggregazione e valorizzazione del territorio. Il turismo sportivo è una risorsa da promuovere e sostenere: le amministrazioni che investono in iniziative di questo tipo dimostrano visione e lungimiranza, perché comprendono il valore che questi eventi possono generare in termini economici, di immagine e di visibilità. Abbiamo già avuto modo di sperimentarne i risultati e siamo convinti che anche questa manifestazione saprà raggiungere gli stessi importanti obiettivi. Trovo inoltre molto interessante la scelta di proporre percorsi adatti a diversi livelli di preparazione sportiva”.

“L’evento sarà organizzato da Atheste Bike in collaborazione con l’Asiago 7C Bike Team - ha sottolineato Gianluca Barbieri, organizzatore della Gallio Marathon - con l’obiettivo di portare in Veneto una manifestazione di rilievo che non sia fine a sé stessa, ma che rappresenti un’opportunità concreta di valorizzazione e promozione del territorio. Con l’amministrazione comunale di Gallio abbiamo deciso di metterci in gioco, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in oltre vent’anni di organizzazione di granfondo e con eventi come Monselice in Rosa, per realizzare una manifestazione di qualità anche sull’Altopiano. Pur consapevoli che il contesto è molto diverso, abbiamo raccolto con entusiasmo questa sfida. Gli atleti arriveranno da quasi tutte le regioni d’Italia, attratti dalla possibilità di scoprire nuovi sentieri e nuove aree di grande interesse naturalistico. Non mancherà comunque l’aspetto agonistico: sono previsti, infatti, premi per i primi cinque classificati di ogni categoria e per le diverse fasce d’età. Tra gli atleti già annunciati figurano Claudia Peretti, campionessa italiana Marathon. Sempre in accordo con l’amministrazione comunale, alla fine della giornata accoglieremo i biker, non solo con il tradizionale pasta party, ma anche con un vero e proprio “terzo tempo” in stile rugbystico: un pasto completo a base di prodotti tipici dell’Altopiano, pensato per valorizzare le eccellenze locali”.

“Siamo fieri di aver accolto la proposta di Gianluca Barbieri - ha sottolineato il sindaco di Gallio, Marinella Sambugaro - e ringrazio la consigliera Bedin per averci dato l’opportunità di presentare nella sede del Consiglio regionale questa manifestazione. L'organizzazione della manifestazione ci ha fatto vedere un mondo che noi conoscevamo solo in parte, valorizzando il nostro territorio e tutto l'ambiente dell'Altopiano che ha accolto a braccia aperte questa iniziativa. La nostra natura incontaminata potrà essere ammirata non solo dai bikers che percorreranno le nostre strade, ma anche dalle loro famiglie che avranno l'opportunità di vedere un grande territorio ricco di storia e di tradizioni”.

“Volevamo creare una nuova gara sul nostro territorio - ha affermato Massimo Sambugaro, consigliere comunale di Gallio con delega allo sport - perché Gallio rappresenta il crocevia che dà l'accesso a tutte le montagne poste a nord dell'Altopiano, laddove, tra l’altro, sono avvenute numerose battaglie della Grande Guerra che ha lasciato in eredità centinaia di chilometri di strade bianche poco trafficate: siamo curiosi di osservare l'esito della gara e di capire se questi cicloamatori avranno voglia di tornare a trovarci in seguito”.

“Si tratta di un percorso soddisfacente per tutti i tipi di passaggio, dall’agonistico al cicloamatore - ha evidenziato Giampaolo Ruzzarin, responsabile del personale di percorso - a favore dei quali abbiamo adottato i nostri consueti livelli di sicurezza e assistenza, fondati sul coinvolgimento diretto della Croce Rossa e del Soccorso Alpino, supportati dal Gruppo Radio Piovese che fornirà tre punti radio e un collegamento satellitare che ci consentirà di rimanere collegati con qualsiasi punto del percorso”.

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