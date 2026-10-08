CRV - Presentato evento "L’Impresa della Bellezza", dal 13 ottobre al Teatro Comunale di Vigonza

Oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di Palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica) ha presentato l’evento “L’Impresa della Bellezza - Il Made in Italy fra Letteratura, Arte e Impresa”, che si svolgerà al Teatro Comunale Quirino De Giorgio di Vigonza (Padova) il 13, 16, 17 e 18 ottobre 2026. È stato inoltre presentato il progetto “Palladio, Ambasciatore della Bellezza del Veneto”.

Nello specifico, “L’Impresa della Bellezza” è il festival culturale collegato al progetto “Palladio, Ambasciatore della Bellezza del Veneto”, che unisce la storia dell'architettura palladiana all'eccellenza produttiva e manifatturiera locale.

Il progetto “Palladio, Ambasciatore della Bellezza del Veneto” nasce dal confronto tra lo scrittore Matteo Strukul e il vicesindaco di Vigonza, Damiano Gottardello, con l’obiettivo di riconoscere ufficialmente e valorizzare Andrea Palladio attraverso iniziative regionali e legislative come padre dell’architettura veneta, sulla scia della Risoluzione Congressuale USA n. 259 del 6 dicembre 2010, che lo definì Padre dell’Architettura Americana.

“Oggi parliamo della bellezza accostata all’impresa e del Palladio, che ha espresso ai più alti livelli la bellezza nelle costruzioni. Sono convinto che la cultura sia uno strumento fondamentale per promuovere lo sviluppo e uscire dalle situazioni di crisi”, ha affermato il consigliere regionale Alessio Morosin. “La bellezza si può trovare ovunque e, attraverso ‘L’Impresa della Bellezza’, vogliamo che diventi un nuovo patrimonio immateriale e, allo stesso tempo, un veicolo di turismo, conoscenza e studio delle nostre radici. Parliamo del patrimonio architettonico, ambientale, culturale e pittorico, ma anche di tutto ciò che racconta la storia e l’identità del nostro territorio. Per questo riteniamo importante arricchire anche lo Statuto della Regione del Veneto con un riferimento esplicito a questo patrimonio inestimabile. Riscoprire e valorizzare questa bellezza significa non soltanto promuovere il Veneto, ma anche conoscere meglio noi stessi e comprendere da dove veniamo”.

“L’Impresa della Bellezza è un contenitore che racchiude molte dimensioni del nostro territorio”, ha spiegato il vicesindaco Damiano Gottardello. “C’è il turismo, ma anche la cultura, l’arte e l’enogastronomia. L’obiettivo è far percepire che viviamo immersi nella bellezza: architettonica, artistica, culturale, paesaggistica ed enogastronomica. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi e consapevoli della responsabilità di essere la porta d’accesso alla Riviera del Brenta, con le sue ville e le architetture legate alla tradizione palladiana. Tutto questo, attraverso Palladio, può essere raccontato e valorizzato come un’unica grande identità del Veneto”.

“Collaboriamo con Matteo Strukul, una persona molto sensibile nel raccontare il nostro passato alle giovani generazioni”, ha aggiunto Gottardello. “Da questa collaborazione è nata l’idea dell’‘Impresa della Bellezza’, giunta alla seconda edizione. Il 13, 16, 17 e 18 ottobre ospiteremo personalità come Mauro Corona, Milo Manara, Silvia Gorgi, Marianna Corona, Marco Angius, Daniele Marcassa, Ivo Gallo, Alice Guerra, Luca Pappagallo, Giacomo Brunoro e, soprattutto, Matteo Strukul, vera anima dell’evento. È inoltre prevista una tre giorni sul territorio, insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto, che partirà da Vigonza e toccherà Dolo e Piombino Dese, nel segno di ‘Palladio Ambasciatore della Bellezza del Veneto’”.

“L’idea è fare di Andrea Palladio l’autentico campione della bellezza del Veneto”, ha dichiarato Matteo Strukul. “Pensiamo sia importante essere consapevoli delle proprie radici, sapere da dove veniamo e conoscere la nostra storia senza darla mai per scontata. Per questo auspico che ‘Andrea Palladio, Ambasciatore della Bellezza del Veneto’ possa diventare una norma programmatica da inserire nello Statuto della Regione del Veneto. La figura di Palladio rappresenta perfettamente la capacità del Veneto di trasformare la propria storia, cultura e bellezza in un patrimonio riconosciuto nel mondo. In questo contesto, l’Orchestra di Padova e del Veneto rappresenta un’eccellenza nazionale e internazionale e siamo particolarmente soddisfatti che abbia scelto di partecipare al progetto”.

“Credo che la bellezza dia senso alla vita, intesa come arte che si fonde con l’ambiente. Il Veneto è ammantato di bellezza, ma non ne siamo sufficientemente consapevoli”, ha aggiunto Strukul. “Il progetto ‘L’Impresa della Bellezza’ rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulla bellezza in rapporto all’ambiente. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Sugarpulp, diretta da me e da Silvia Gorgi, e porta a Vigonza un ricco programma di incontri con autori, imprenditori e artisti, accomunati dalla capacità del ‘saper fare’, uno dei valori fondanti del presente e del futuro del Veneto”.

Irene Trinca Colonel, rappresentante dell’Orchestra di Padova e del Veneto, ha ricordato che “il 18 ottobre saremo presenti all’‘Impresa della Bellezza’ eseguendo due brani di Gian Francesco Malipiero, uno dei grandi compositori italiani del Novecento. La musica non sarà semplicemente accompagnata dalle parole: ci sarà un vero dialogo tra i due linguaggi. Le letture di Matteo Strukul si alterneranno alla musica, creando un intreccio in cui racconto e ascolto si sosterranno reciprocamente”.

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