CRV - Presidente Zaia: “Le Commissioni del Consiglio regionale del Veneto prendono forma"

“Con la nomina dei componenti, le Commissioni prendono forma: sono il cuore del lavoro legislativo, dove si costruisce il confronto, si elaborano proposte e si dà concretezza alla nostra autonomia responsabile, anticipando i lavori collegiali dell’Aula. Alle consigliere e ai consiglieri rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro: che sia proficuo, concreto e vicino ai cittadini, con istituzioni che ascoltano e rispondono al territorio, non il contrario. Mi auguro e chiedo che ogni Commissione, per le proprie competenze, sappia affrontare le questioni con studio serio, ascolto qualificato e approfondimento metodico, creando passo dopo passo un sistema di lavoro e competenze di altissimo livello, all’altezza delle sfide che ci attendono”. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ieri ha firmato il decreto di nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti.

Prima commissione (politiche istituzionali, politiche dell'Unione europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione), componenti: Riccardo Barbisan, Cristiano Corazzari, Stefano Marcon (Lega - Liga Veneta), Matteo Pressi e Andrea Tomaello (Stefani Presidente), Fabio Benetti e Claudio Borgia (Fratelli d’Italia), Mirko Patron (Forza Italia), Eric Pasqualon (Unione di Centro), Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), Antonio Marco Dalla Pozza, Paolo Galeano, Giovanni Manildo e Andrea Micalizzi (Partito Democratico), Davide Lovat e Riccardo Szumski (Resistere Veneto), Rossella Cendron (Le Civiche Venete), Flavio Baldan (Movimento 5 Stelle), Nicolò Maria Rocco (Riformisti Veneti in Azione), Sonia Brescacin (Gruppo misto).

Seconda commissione (Politiche del territorio, infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), componenti: Alessia Bevilacqua, Elisa De Berti, Stefano Marcon e Roberta Vianello (Lega - Liga Veneta), Morena Martini (Stefani Presidente), Matteo Baldan, Silvia Calligaro, Francesco Rucco ed Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), Mirko Patron (Forza Italia), Anna Maria Bigon, Antonio Marco Dalla Pozza, Paolo Galeano, Giovanni Manildo, Andrea Micalizzi e Jonatan Montanariello (Partito Democratico), Davide Lovat (Resistere Veneto), Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra).

Terza commissione (Politiche economiche, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia), componenti: Giorgia Bedin, Rosanna Conte, Roberto Marcato, Filippo Rigo e Stefano Valdegamberi (Lega - Liga Veneta), Eleonora Mosco (Stefani Presidente), Claudia Barbera e Fabio Benetti (Fratelli d’Italia), Alberto Bozza e Jacopo Maltauro (Forza Italia), Antonio Marco Dalla Pozza, Alessandro Del Bianco, Giovanni Manildo e Jonatan Montanariello (Partito Democratico), Riccardo Szumski (Resistere Veneto), Flavio Baldan (Movimento 5 Stelle).

Quarta commissione (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, la promozione della legalità), componenti: Francesco Calzavara, Rosanna Conte e Roberta Vianello (Lega - Liga Veneta), Matteo Pressi (Stefani Presidente), Matteo Baldan e Claudia Barbera (Fratelli d’Italia), Paolo Galeano e Gianpaolo Trevisi (Partito Democratico), Davide Lovat e Riccardo Szumski (Resistere Veneto).

Quinta commissione (politiche sociosanitarie), componenti: Riccardo Barbisan, Giorgia Bedin, Rosanna Conte, Manuela Lanzarin (Lega - Liga Veneta), Eleonora Mosco (Stefani Presidente), Laura Besio, Claudio Borgia, Silvia Calligaro, Anna Leso, Francesco Rucco ed Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), Alberto Bozza (Forza Italia), Eric Pasqualon (Unione di Centro), Anna Maria Bigon, Chiara Luisetto e Monica Sambo (Partito Democratico), Riccardo Szumski (Resistere Veneto), Carlo Cunegato ed Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), Nicolò Maria Rocco (Riformisti Veneti in Azione), Sonia Brescacin (Gruppo Misto).

Sesta commissione (politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca, politiche per la cultura, il turismo e lo sport), componenti: Francesco Calzavara, Stefano Marcon e Roberta Vianello (Lega - Liga Veneta), Morena Martini (Stefani Presidente), Matteo Baldan, Claudia Barbera, Laura Besio, Claudio Borgia e Anna Leso (Fratelli d’Italia), Jacopo Maltauro (Forza Italia), Alessandro Del Bianco, Chiara Luisetto, Monica Sambo e Gianpaolo Trevisi (Partito Democratico), Davide Lovat (Resistere Veneto), Carlo Cunegato ed Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), Rossella Cendron (Le Civiche Venete).

