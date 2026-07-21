CRV - Prima commissione, ok per l'aula al rendiconto 2025 e all'assestamento 2026-28

Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore Filippo Giacinti, ha dato il proprio via libera, a maggioranza, al disegno di legge n. 70, di iniziativa della Giunta, relativo al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2025, sottoposto, nei giorni scorsi, al giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti e al parere delle altre commissioni consiliari. Il disegno di legge può così essere iscritto all’ordine del giorno dei lavori d’aula dell’assemblea, relatore, il presidente Tomaello, correlatore, il vicepresidente Galeano, indicati come relatore e correlatore anche del disegno di legge n. 93, di iniziativa dell’esecutivo, approvato a maggioranza dalla Commissione, sull’assestamento del bilancio di previsione 2026-28.

La Commissione, inoltre, ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il disegno di legge n. 97, di iniziativa della Giunta, già illustrato la scorsa settimana, che modifica l’articolo 7 della legge regionale n. 54/2012 e che mira, in materia di ordinamento e attribuzioni delle strutture dell’esecutivo, a consentire che la Direzione della Presidenza possa essere articolata in direzioni e unità organizzative, come attualmente stabilito per l’altra struttura di supporto della Giunta, ovvero la Segreteria. Anche questa iniziativa legislativa potrà essere iscritta all’ordine del giorno dei lavori consiliari, relatore, il presidente Tomaello, correlatore, il capogruppo di Riformisti Veneti in Azione, Nicolò Maria Rocco.

Semaforo verde, infine, ai pareri relativi ai progetti di legge n. 35, primo firmatario, Enoch Soranzo (FdI), rubricato “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, n. 5, primo firmatario, Filippo Rigo (Lega-LV), “Promozione e valorizzazione del paesaggio della Pianura veneta”, e n. 49, primo firmatario, Claudia Barbera (FdI), “Valorizzazione e promozione del patrimonio presepiale del Veneto”. Le tre proposte legislative, approvate a maggioranza, senza voti contrari, sono attualmente incardinate nella Sesta commissione, che può così continuare l’iter istruttorio in vista del via libera definitivo.

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