CRV - Prosegue esame delle leggi regionali su riconoscimento e valorizzazione della lingua veneta
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|1 giorno fa
La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), ha avviato oggi l’esame del testo congiunto dei progetti di legge n. 27, di iniziativa del capogruppo di Lega-LV, Riccardo Barbisan, e n. 36, a prima firma del consigliere Davide Lovat (Resistere Veneto), già illustrati nelle precedenti sedute, finalizzati, in sintesi, al riconoscimento e alla valorizzazione della lingua veneta quale patrimonio linguistico e culturale. L’iniziativa legislativa sarà trasmessa alla Prima commissione per l’espressione del parere di competenza, una volta acquisito il quale l’iter istruttorio potrà proseguire in vista del via libera definitivo.
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