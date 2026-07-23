CRV - Proseguito l’esame al Testo unificato dei progetti di legge in materia di commercio

La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (PD) e dal segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda.

Al primo e secondo punto all’ordine del giorno sono state approvate le comunicazioni del Presidente, il verbale e il resoconto della seduta precedente.

Al terzo punto all’ordine del giorno, la Commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità dei presenti in merito al Parere alla Giunta regionale n. 49, relativo alla modifica della dotazione finanziaria prevista nel bando approvato con DGR n. 637 dell’11 giugno 2025 ai sensi dell’art. 27 “Investimenti per l’attività di acquacoltura sostenibile” del Regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021, nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027.

Al quarto punto all’ordine del giorno, la Commissione esaminerà la Proposta di deliberazione amministrativa n. 10 “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029” nella prossima seduta.

Al quinto punto all’ordine del giorno, la Commissione ha proseguito l’esame del testo unificato dei seguenti progetti di legge regionale:

Era presente l’assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione e Attrazione Investimenti, Massimo Bitonci.

In particolare, con riferimento al Progetto di legge n. 34, d’iniziativa dei consiglieri Rigo, Mosco, Vianello, Bedin, Bozza, Conte, Corazzari e Valdegamberi, “Istituzione della Carta di servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ‘Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche’ e successive modificazioni”, la Commissione ha concluso l’esame dell’articolato.

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