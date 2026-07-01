CRV - Quinta commissione acquisisce informazioni su operatività Case Comunità e su Ulss 8 Berica
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|1 giorno fa
La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha votato in modo unanime il provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 35) “Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, autorizzazione alla alienazione della quota in comproprietà di un compendio immobiliare sito nel Comune di Maserada sul Piave (TV)”.
Inoltre, la commissione, in continuità con la precedente seduta, ha acquisito informazioni sullo stato di avanzamento delle iniziative necessarie per garantire la piena operatività delle Case di comunità in Veneto, in relazione al nuovo Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale.
Infine, sempre in continuità con la precedente seduta, sono state acquisite informazioni riguardanti la situazione presente nell’Azienda Ulss n. 8 Berica.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO
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