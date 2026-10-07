CRV - Sesta commissione in seduta a Torreglia (PD) sulle attività del FAI in Veneto

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), riunitasi oggi a Torreglia, in provincia di Padova, in Villa dei Vescovi, ha esaminato il tema “Le attività del FAI in Veneto e le prospettive di collaborazione istituzionale con la Regione, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico”; a tal fine, la Commissione ha sentito, in sede di acquisizione di informazioni, Alessandro Armani, responsabile beni Nordest del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), Roberto Adamoli, responsabile affari istituzionali del FAI, Matteo Turetta, Presidente OGD Terme e Colli, Marco Delluniversità, Presidente Parco Regionale Colli Euganei, Daniela Canella, Presidente della Provincia di Padova, e Marco Rigato, sindaco del comune di Torreglia.

La Commissione, inoltre, ha licenziato a maggioranza, senza voti contrati, il progetto di legge n. 35, a prima firma del presidente Soranzo, rubricato “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, rinviato in Commissione dopo la decisione unanime del Consiglio regionale nel corso della seduta del 29 settembre; il progetto di legge potrà così essere reinserito all’ordine del giorno dei lavori d’aula, relatore, il presidente Soranzo, correlatore, il capogruppo di Allenza Verdi e Sinistra, Carlo Cunegato.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO