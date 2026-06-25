CRV - Terza commissione, audizioni su Pdl “Nuovo sistema di economia circolare in Veneto”

La Terza commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore Massimo Bitonci, ha sentito oggi in audizione i rappresentanti dei portatori d’interesse in ordine al progetto di legge n. 51, a prima firma del capogruppo di Lega-LV, Riccardo Barbisan, rubricato “Nuovo sistema di economia circolare in Veneto”. Sono stati invitati a fornire il proprio contributo Arpav, Unioncamere del Veneto, Veneto Innovazione, Confindustria Veneto, Confartigianato Imprese Veneto, CNA - Federazione regionale Veneto e Coldiretti Veneto, nonché docenti delle Università di Venezia e Padova.

Di seguito, la Commissione ha continuato l’esame della proposta legislativa in materia di commercio, frutto dell’unificazione di cinque iniziative già illustrate in precedenza, ossia la n. 11, d’iniziativa del consigliere Roberto Marcato (Lega-LV), “Disciplina delle attività di commercio nella Regione del Veneto”; la n. 19, a prima firma della consigliera Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”; la n. 34, a prima firma del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), “Istituzione della Carta di servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni”; la n. 60, a prima firma del consigliere Cristiano Corazzari (Lega - LV), “Valorizzazione del commercio su aree pubbliche e istituzione dell’albo regionale degli ambulanti storici del Veneto”; e la n. 71, d’iniziativa della Giunta regionale, “Disciplina del settore commercio nella Regione del Veneto”.

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