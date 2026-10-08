CRV - Terza commissione, bilancio consolidato 2025: parere favorevole

La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all’ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione, ha espresso parere favorevole alla Prima Commissione consiliare, con voto di maggioranza, dei presenti, con riferimento alla proposta di deliberazione amministrativa n. 17 - Approvazione del Bilancio consolidato 2025; Al quarto punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione, ha illustrato il Progetto di legge regionale n. 119 d’iniziativa del consigliere Borgia “Disposizioni in materia di valorizzazione delle produzioni agroalimentari dell'area del Montello, dei Colli asolani e della Pedemontana trevigiana del monte Grappa”. In breve, la Regione del Veneto, riconosce il valore strategico del turismo enogastronomico per lo sviluppo dell’area del Montello, dei Colli asolani e della Pedemontana trevigiana del Grappa e promuove la valorizzazione delle sue produzioni agroalimentari in chiave internazionale.

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