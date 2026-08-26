CRV - Vittorio Frescobaldi. Presidente Zaia: "Scompare uno dei grandi padri dell'enologia italiana"

“Con Vittorio Frescobaldi scompare uno dei grandi padri dell'enologia italiana, protagonista di una storia familiare e imprenditoriale che attraversa oltre sette secoli e che ha contribuito in maniera decisiva a costruire il prestigio del nostro vino nel mondo. Ho avuto modo di incontrarlo più volte, da Ministro dell'Agricoltura e poi da Presidente della Regione, a Vinitaly a Verona: ricordo lo sguardo attento, la passione con cui parlava della terra e del vino e la visione di un uomo che aveva compreso molto presto quanto qualità, identità e apertura ai mercati internazionali sarebbero state decisive per il futuro dell'enologia italiana”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricordando Vittorio Frescobaldi, morto all'età di 97 anni.

“Il legame della famiglia Frescobaldi con Vinitaly è una storia che continua ancora oggi e che proprio quest'anno ha trovato un riconoscimento importante con l'assegnazione alla famiglia del Vinitaly International Award Italia. Un premio che rende omaggio a una dinastia del vino capace di attraversare generazioni continuando a innovare e a rappresentare nel mondo l'eccellenza italiana. Vittorio Frescobaldi è stato uno degli artefici di questa straordinaria vicenda: un imprenditore visionario, un grande ambasciatore dell'Italia e un riferimento per tutta l'enologia nazionale. Alla famiglia Frescobaldi rivolgo il mio più sincero cordoglio”, termina il Presidente Zaia.

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