Experian e Forrester: il 48% degli italiani apre all’AI per le richieste di credito

I consumatori italiani sono pronti a sfruttare l’intelligenza artificiale per le decisioni finanziarie, ma impongono standard di accuratezza più elevati rispetto a qualsiasi altro mercato, secondo “AI in Risk: The Rise of Agentic Commerce”, la nuova ricerca condotta da Forrester Consulting per Experian, azienda globale di dati e tecnologia.

Lo studio ha coinvolto 6.247 consumatori attivi sul credito in 13 mercati EMEA e Asia Pacific, tra cui 476 in Italia. I risultati mostrano che il 48% dei consumatori italiani è disposto a far gestire ad agenti AI la richiesta di credito per proprio conto, ma con riserve significative: l’Italia registra il punteggio di fiducia più basso dell’intero studio (5,9/10) riguardo all’accuratezza delle informazioni fornite dai sistemi di AI generativa, rispetto a una media di 6,8 e punte di 8,1 in India.

L’accuratezza batte la sicurezza: la preoccupazione unica dell’Italia

Ciò che distingue il mercato italiano non è uno scetticismo generico verso la tecnologia, ma una preoccupazione specifica sulla qualità dei dati. Il 73% dei consumatori italiani indica come principale rischio degli agenti AI la possibilità che prendano “decisioni basate su informazioni errate o obsolete”. L’Italia è l’unico Paese dello studio in cui questo rappresenta il timore principale. Negli altri mercati, le preoccupazioni principali riguardano frodi (83% in Malaysia), furto di dati (80% in Australia) o perdita di controllo sulle decisioni (78% in Norvegia).

“I consumatori italiani hanno aspettative molto chiare,” spiega Giulio Mariani, Director Data & AI, Experian Italia. “Vogliono l’AI per confrontare più opzioni di quante potrebbero gestire manualmente: l’87% riconosce questo valore, uno dei tassi più alti nello studio. Ma chiedono che l’AI mostri il proprio lavoro: da dove provengono i dati, come vengono calcolati i confronti, quale metodologia viene applicata. Nel mercato italiano, la trasparenza metodologica non è un optional: è il presupposto per la fiducia.”

Ottimizzare ogni scelta finanziaria: perché l’AI risponde a un bisogno concreto

Il contesto economico italiano spiega perché l’accuratezza è fondamentale. La ricerca mostra che il 60% delle famiglie italiane vive “di stipendio in stipendio”, il secondo tasso più alto dello studio dopo la Turchia (59%), e significativamente superiore alla media (48%). Allo stesso tempo, solo il 32% si dichiara stressato dal proprio livello di indebitamento, tra i tassi più bassi dello studio.

È il profilo di famiglie che bilanciano impegni finanziari multipli con attenzione e pragmatismo, e che nell’AI vedono uno strumento per ottimizzare ogni decisione. In questo contesto, l’AI non è una comodità premium: è uno strumento di ottimizzazione del budget.

I consumatori italiani cercano agenti AI che trovino il tasso migliore dello 0,5%, individuino le commissioni nascoste a pagina 4 del contratto, confrontino l’opzione di rifinanziamento che non avrebbero mai scoperto manualmente. L’86% crede che l’AI possa aiutarli a risparmiare trovando prezzi o tassi migliori (sopra la media dello studio), mentre l’84% ritiene che possa aiutarli a non perdere dettagli rilevanti come commissioni nascoste o termini contrattuali.

Condivisione dei dati e privacy: le condizioni per la fiducia

Oltre ai requisiti di accuratezza, l’Italia presenta un ulteriore elemento da considerare: una maggiore selettività nella condivisione dei dati finanziari rispetto agli altri mercati dello studio. Il 61% dei consumatori italiani è disposto a condividere i propri dati finanziari necessari per una richiesta automatizzata di prestito, rispetto al 74% in Cina e India, al 70% in Danimarca e al 67% in Germania.

Questa selettività si mantiene anche quando i consumatori riconoscono il valore funzionale dell’AI. Il 14% dei consumatori italiani concederebbe autonomia condizionale a un agente (il più basso dello studio, rispetto al 35% in Cina), mentre il 41% desidera “nessuna autonomia, solo raccomandazioni”, il tasso più alto insieme alla Malaysia.

Implicazioni per gli istituti finanziari italiani

“Il mercato italiano presenta dinamiche specifiche che aprono opportunità concrete per gli istituti finanziari,” continua Mariani. “Lavorare sull’accuratezza è il primo passo; costruire fiducia attorno alla condivisione dei dati è il secondo. Gli istituti che investono in elaborazione AI locale, calcoli che preservano la privacy e metodologie trasparenti avranno un vantaggio competitivo. In Italia più che altrove, la capacità di elaborare dati in modo locale e trasparente, garantendo agli utenti il pieno controllo sulle proprie informazioni, sarà un fattore determinante nella scelta del partner tecnologico.”

La ricerca indica tre priorità fondamentali per gli agenti AI secondo i consumatori italiani:

Experian sta aiutando gli istituti finanziari a prepararsi per questa evoluzione attraverso capacità avanzate di identità, prevenzione delle frodi e decisioning, incluso Agent Trust, che supporta interazioni sicure e verificabili tra consumatori, agenti AI e aziende, mantenendo il necessario controllo umano nel processo decisionale.

Dati chiave per l’Italia

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