Halloween: l'Irlanda si accende con 800 eventi nel segno dell'antica ricorrenza celtica di Samhain

Nel corso della stagione autunnale, l'isola d'Irlanda si trasforma nel palcoscenico di un'immensa celebrazione diffusa, offrendo un cartellone complessivo di ben 836 eventi dedicati a Samhain, la ricorrenza celtica da cui hanno avuto origine le celebrazioni di Halloween. All'interno di questa vastissima programmazione territoriale, che invita i viaggiatori a esplorare l'autentica culla nativa della ricorrenza diventata popolare in tutto il mondo, il 2026 assume un rilievo storico speciale: il celebre festival Derry Halloween e la compagnia di teatro di strada Macnas di Galway, istituzione dell'isola famosa per la sua monumentale parata di Halloween, festeggiano contemporaneamente il traguardo del loro 40° anniversario. Lontano dai cliché dell'horror commerciale, l'isola disegna un interessante itinerario tra grandi parate, spettacoli di luce e arti di strada. Per mettere a fuoco la varietà, vale la pena fare una carrellata tra differenti aree geografiche.

Contea di Meath e Louth: il fuoco ancestrale del Púca Festival

Il viaggio nella storia inizia nella Boyne Valley, cuore geografico e archeologico di Samhain. Dal 29 ottobre al 1° novembre 2026 si tiene il celebre Púca Festival che, tra i borghi storici di Trim e Athboy, unisce musica, narrazione ed evocativi spettacoli di fuoco. Il momento culminante avviene la sera del 31 ottobre con l'accensione del falò cerimoniale sulla Collina di Ward (Tlachtga), riproducendo il rito celtico di duemila anni fa nello specifico sito in cui gli scavi archeologici testimoniano la presenza di grandi fuochi sacri risalenti al 500 d.C. A breve distanza, la cittadina di Kells ospita dal 5 al 8 novembre 2026 il Samhain Festival of Food Culture, incentrato sulla tradizione gastronomica e sui produttori locali, mentre a Drogheda il Lú Festival of Light, dal 23 al 26 ottobre, ridisegna i monumenti cittadini con proiezioni luminose dedicate alle divinità celtiche della metamorfosi, come la dea Morrígan o il demone del fuoco Aillén.

Derry-Londonderry: il quarantennale del festival più grande d'Europa

Spostandosi in Irlanda del Nord, la storica città murata di Derry si riconferma la capitale delle grandi celebrazioni ospitando il leggendario festival Derry Halloween, che quest'anno festeggia il traguardo del suo 40° anniversario. Dal 28 ottobre al 1° novembre 2026, le secolari fortificazioni risalenti a 400 anni si faranno teatro del percorso immersivo Awaken the Walled City Trail, animato da sfilate coreografiche di creature dell'Oltretomba, performance acrobatiche itineranti, musica dal vivo e un imponente spettacolo pirotecnico finale sopra il fiume Foyle.

Dublino e la costa di Fingal: sulle tracce di Dracula e dei castelli medievali, con gran finale pirotecnico

La capitale e la vicina regione costiera scelgono di celebrare il lato più letterario e misterioso della stagione. Dal 23 al 26 ottobre 2026, il Bram Stoker Festival attraversa le strade di Dublino con parate gotiche, spettacoli nei cimiteri vittoriani e speciali itinerari nei luoghi frequentati dall'autore di Dracula, come la Marsh's Library, il Trinity College e la cripta della Christchurch Cathedral. In evidenza anche il Dublin Halloween Festival, attivo dal 10 al 31 ottobre, con un ricchissimo programma di – come recita il sito – “cose strane”, in tutta la città. Nella vicina contea di Fingal, area a nord della capitale, la programmazione dura diverse settimane: l'atmosfera si diffonde tra i grandi manieri medievali di Swords, Howth, Bremore, Ardgillan (che ospita l'evento The Craic from the Crypt dal 22 ottobre al 1° novembre) e Malahide Castle, quest'ultimo teatro ogni venerdì di ottobre di esclusive cene teatrali notturne come l'esperienza The Traitorous Tale. Tra i parchi storici spicca Pumpkins After Dark a Newbridge House, un cammino notturno attivo tutto il mese di ottobre, impreziosito da installazioni luminose e migliaia di zucche intagliate a mano, prima del grande Fingal Festival of Fire con fuochi d'artificio che simultaneamente illumineranno, il 31 ottobre, il cielo di diverse località.

Galway City: l'energia selvaggia dell'Ovest e la parata di Macnas

Galway risponde dal 10 ottobre al 1° novembre 2026, con la vibrante energia culturale del ricco programma di Gaillimh Ah Boo! (un gioco di parole tra il grido gaelico traducibile con “Forza Galway!” e il classico "Bu!" spaventoso di Halloween): le strade acciottolate ospitano narrazioni tradizionali, gli eventi per famiglie del Baboró Children’s Festival, la comicità del Galway Comedy Festival (dal 20 al 26 ottobre) e il percorso gastronomico Blás Food Festival per tutto il mese. L'appuntamento centrale è fissato per il 25 ottobre 2026 con l'atteso Macnas Halloween Parade. La celebre compagnia teatrale che la organizza festeggia quest'anno il suo 40° anniversario portando in strada lo spettacolo gratuito Fiáin ("Selvaggio"): un’imponente parata di marionette giganti e installazioni d'avanguardia nate per celebrare l'energia e i miti dell'Atlantico. Nello stesso fine settimana, dal 23 al 31 ottobre, la Collegiata di San Nicola, struttura medievale di settecento anni, ospita lo spettacolo immersivo di luci e suoni Luxmuralis.

Limerick: i banchetti del mistero e il teatro macabro

Il festival di Limerick, nell’omonima contea, fonde la ricca tradizione contadina con performance teatrali contemporanee tra l'11 ottobre e il 1° novembre 2026. Spiccano il teatro di strada di Morbid Sons, il 17 e il 24 ottobre, e le attività per famiglie di Trick or Treat in the City nei weekend del 24-26 ottobre e 30-31 ottobre. L’appuntamento legato al gusto è in programma il 25 ottobre con il Limerick Harvest Festival presso l'iconico Milk Market, mentre l'appuntamento più atteso è il Samhain Banquet di venerdì 30 ottobre 2026, un'esperienza gastronomica immersiva dal percorso segreto in cui gli ospiti vengono guidati da attori e cantastorie verso una location medievale nascosta.

Kerry, Kilkenny e Hidden Heartlands: divinità d'inverno e antichi processi

L'autunno tocca anche gli angoli più intimi e paesaggistici del paese. La contea di Kerry, a su-ovest dell’isola, lungo la Wild Atlantic Way, ospita il festival Samhain Chiarraí, dal 15 ottobre al 1° novembre, incentrato sulla figura della potente dea celtica dell'inverno An Cailleach, guardiana dei cicli della natura celebrata tra sfilate di lanterne, riti del fuoco e parate con tamburi a Killarney, Tralee e Dingle. Nel cuore dell’Ireland’s Ancient East, la città medievale di Kilkenny si anima ad ottobre con la rinomata rassegna gastronomica Savour Kilkenny, attiva dal 22 al 26 ottobre, al festival culturale Toil Trouble, in programma dal 29 ottobre al 1° novembre 2026, evento ispirato al drammatico processo per stregoneria del 1324, che coinvolse Alice Kyteler e alla sua serva Petronilla, offrendo, tra le altre cose, spettacolari parate di strada e percorsi storici che includono la taverna medievale Kyteler’s Inn. Nelle contee di Longford e Westmeath, nel cuore verde delle Hidden Heartlands, gli appuntamenti terminano l’8 novembre 2026, con il Dead of Night Festival, dal 23 al 31 ottobre; la sfilata Fire Shadows Procession a Longford Town la sera del 31 ottobre e l'evento finale An Tairseach, in calendario il 7 e 8 novembre 2026 sulla sacra collina di Uisneach, dove i falò cerimoniali dedicati alle divinità Ériu e Lugh chiudono ufficialmente le celebrazioni.

Intraprendere un viaggio in Irlanda durante la stagione di Samhain offre l'opportunità di cogliere la bellezza più autentica e un po’ malinconica dell'isola in autunno, magari facendo una passeggiata in un bosco o in riva al mare, tra un evento e l’altro. Seguire la mappa dei festival legati ad Halloween permette non solo di vivere i grandi eventi urbani, ma anche di spingersi oltre, verso territori meno battuti e poco toccati dalle rotte turistiche tradizionali, come le silenziose brughiere del Kerry, i sentieri fluviali della Boyne Valley o le colline sacre delle Hidden Heartlands. Dove scoprire la calda ospitalità delle comunità locali e ascoltare i racconti d'autunno direttamente nei luoghi in cui sono nati.

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