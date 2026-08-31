Il Gazzettino, Presidente Zaia: “Grazie al direttore Roberto Papetti"

“Roberto Papetti è arrivato al Gazzettino il 24 luglio 2006, da vicedirettore de Il Giornale, con alle spalle una carriera già importante e una grande esperienza, soprattutto nel giornalismo economico. In questi vent’anni ha saputo fare molto di più che dirigere una testata: è diventato veneto fra i veneti, conoscendo profondamente questa terra e raccontandone con professionalità i cambiamenti, le difficoltà, le ambizioni e la straordinaria vitalità”.

Lo dice il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, in vista del il cambio di ruolo di Roberto Papetti, che dopo vent’anni alla guida del Gazzettino, dal 2 settembre assumerà l’incarico di direttore editoriale, mentre la direzione della testata passerà a Osvaldo De Paolini.

“Roberto Papetti ha attraversato e raccontato una stagione intensissima del Veneto – prosegue Zaia –: dalla grande alluvione del 2010 ai profondi cambiamenti della politica e dell’economia, fino agli anni drammatici del Covid. Lo ha fatto con competenza, equilibrio e grande attenzione al territorio, accompagnando per vent’anni un Veneto in forte trasformazione”.

“Ha saputo anche fare squadra – aggiunge il Presidente – costruendo un rapporto forte con i giornalisti e con tutta la redazione, valorizzando professionalità diverse e mantenendo sempre vivo il senso di appartenenza a un giornale, Il Gazzettino, che dal 1887 rappresenta un pezzo importante della storia del giornalismo del Nordest e oggi una parte significativa del sistema dell’informazione italiana. Bergamasco di origine, in questi anni Papetti è diventato parte di questa terra, che ha imparato a conoscere anche attraverso una passione autentica per la montagna e le nostre Dolomiti e con quella curiosità che resta una delle qualità fondamentali di chi fa il mestiere del giornalista”.

“Quello di Roberto Papetti non è un saluto – conclude Zaia – perché continuerà a mettere esperienza, conoscenza e visione al servizio del Gazzettino nel nuovo ruolo di direttore editoriale. A lui va quindi il mio grazie più sincero e l’augurio di buon lavoro. Al nuovo direttore Osvaldo De Paolini rivolgo il benvenuto in Veneto e i migliori auguri per il nuovo incarico”.

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