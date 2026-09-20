Imprese, industria Felix: rating Esg, nuove regole UE ridisegnano il mercato

Il mercato europeo dei rating ESG entra in una nuova fase. Le nuove regole dell’Unione europea introducono per la prima volta una disciplina organica per i provider, rafforzando i requisiti in materia di governance, indipendenza e trasparenza delle metodologie. È la notizia di copertina del numero 20 di Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, in uscita domani, lunedì 21 settembre, nelle principali edicole italiane e gratuitamente in formato digitale su industriafelix.it.

Al centro dell’inchiesta il nuovo scenario aperto dal Regolamento Ue 2024/3005, che sottopone i fornitori di rating ESG ad autorizzazione e vigilanza ESMA e introduce maggiori obblighi di trasparenza sulle metodologie e di separazione rispetto ad attività potenzialmente in conflitto. Un passaggio destinato a incidere sulla qualità e sulla comparabilità delle valutazioni utilizzate da imprese, banche e investitori.

Nel nuovo contesto si inserisce Cerved ESG Ratings, società dedicata guidata dal ceo Andrea Cincinnati, che punta su metodologie rigorose, indipendenza delle valutazioni e informazioni verificabili. Secondo l’inchiesta pubblicata dal magazine, il rating ESG è destinato a evolvere sempre più da strumento prevalentemente reputazionale ad elemento informativo strategico nei processi decisionali del sistema finanziario e industriale.

Il numero 20 dedica inoltre un focus all’Italia che compete, quella che lo fa dai territori”, pubblicando i nomi delle 352 imprese premiate nelle recenti edizioni regionali di Industria Felix nel primo semestre dell’anno, oltre a interviste, storie d’impresa e contributi dedicati a sostenibilità, governance e competitività.

Tra i personaggi raccontati nel nuovo numero figurano Silvia Bartolini, Simone Bartolini, Cristiano Crispo, Guido Cranchi, Luigino Maggi e Giorgio Zangrilli. La sezione “Storie” è dedicata alle imprese AR.PE.PE., PROG.RES e Sigma, mentre tra gli opinionisti intervengono Cesare Pozzi e Alessandro Sarra, Valerio Locatelli, Enzo Rocca e Francesco Lenoci con contributi sui temi della sostenibilità, della governance e della competitività.

Con l’uscita del nuovo numero prende il via anche il percorso verso i prossimi due appuntamenti nazionali del Premio Industria Felix - L’Italia che compete: il 24 novembre a Roma, a Palazzo Brancaccio, e il 2 dicembre a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Due eventi che riuniranno imprenditori, manager, istituzioni e protagonisti del sistema economico e finanziario nazionale, nei quali saranno presenti anche alcune delle 352 aziende premiate nei mesi scorsi.

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