"La crisi dei trent’anni", il romanzo di una generazione in bilico

A trent’anni la vita comincia a cambiare rumore. Qualcosa si sposta: il futuro smette di essere una promessa indistinta e comincia a pretendere una forma, una casa, un lavoro, una relazione, una direzione. L’età che per lungo tempo è stata raccontata come il principio dell’assestamento si rivela una zona instabile, abitata da domande che non hanno più l’innocenza dei vent’anni e non possiedono ancora la pacificazione della maturità.

"La crisi dei trent’anni", scritto da Chiara Pizzato e pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo, è un libro generazionale senza la rigidità del manifesto, un romanzo corale che osserva una costellazione di personaggi mentre ciascuno tenta di capire se la vita che conduce sia davvero la propria o solo quella che gli è capitata addosso. Al centro del racconto si impone Viola, attrice, autrice, creatura mobile e nervosa, capace di abitare la scena con sicurezza e di sentirsi, subito dopo, esposta al giudizio più severo: il proprio. Intorno a lei ruota un coro di personaggi che compone un piccolo atlante emotivo di quella fase in cui adulti si dovrebbe ormai essere, mentre dentro si continua a trattare con una parte più fragile e affamata.

La struttura procede per cambi di prospettiva e deviazioni narrative. Pizzato non costruisce una trama chiusa come un meccanismo, ma un mosaico di esistenze: una mattina di nebbia prima di un’intervista radiofonica, una spesa fatta contando i soldi, una cena in un ristorante elegante, una famiglia che tiene insieme turni, lavatrici, figlie, desideri e stanchezza. La coralità non disperde il racconto, lo allarga: la crisi passa dal corpo al lavoro, dal desiderio alla famiglia, dall’ambizione alla paura di non essere all’altezza.

Viola è uno dei personaggi più efficaci del romanzo perché non viene mai ridotta a vittima né trasformata in eroina di riscatto. Pizzato le concede contraddizioni, desiderio, cinismo, vulnerabilità, una lingua tagliente e un’inquietudine costante. Può apparire brillante agli occhi degli altri e sentirsi intimamente fuori posto. La sua crisi non è l’assenza di talento, ma l’eccesso di lucidità. Guarda se stessa mentre vive, si commenta, si giudica, si corregge. È questa doppia esposizione a renderla vicina: non il fallimento, ma la fatica di riconoscersi mentre si tenta di riuscire.

Il titolo stesso richiama una battaglia lunga, quasi storica, ma la trasferisce nella dimensione minuta dell’esistenza. Non cannoni, assedi o trattati, ma bollette, provini, cene sbagliate, lavori instabili, famiglie rumorose, desideri che arrivano fuori tempo. I trent’anni diventano qui una guerra senza dichiarazione ufficiale: quella tra ciò che si era immaginato e ciò che si è riusciti a costruire.

Il confronto con gli altri attraversa molte pagine. I coetanei sembrano sempre più avanti: chi lavora meglio, chi guadagna di più, chi ha una casa, chi ha figli, chi appare stabile, chi sembra libero. La generazione raccontata da Pizzato vive il paradosso di essere stata educata al desiderio e poi consegnata all’incertezza. Bisogna credere nei propri sogni, ma anche pagare l’affitto; seguire le passioni, ma sopravvivere alla precarietà. La retorica del “fare ciò che si ama” viene osservata con una sottile diffidenza: è una frase bella, spendibile in radio, ma non basta quando una giornata si misura in compromessi, conti e ansia di prestazione.

Il lavoro è uno dei cardini più interessanti del romanzo. Viola ha trovato la propria strada quasi per caso, trasformando quella testa sulle nuvole che da bambina le veniva rimproverata in uno strumento professionale. Bibo studia, si mantiene, lavora come aiuto cuoco, fa la spesa con pochi soldi e con quella dignità un po’ spaccona di chi vuole sembrare più duro di quanto sia. Fabio, apparentemente collocato in un universo di privilegio, porta addosso un altro tipo di fatica: quella di chi può permettersi molte cose, ma non per questo sa sempre dove stare. Gizzy e Francisco rappresentano invece la conquista faticosa di una stabilità domestica, fatta di amore, figlia, turni, lavatrici, studio ripreso e sonno arretrato. Nessuna traiettoria viene proposta come definitiva: ogni scelta ha un costo, ogni conquista lascia intravedere una rinuncia.

Anche le relazioni sentimentali e familiari sono raccontate senza idealizzazione. L’amore può essere desiderio, protezione, equivoco, dipendenza, fuga, tenerezza, fastidio. Le famiglie parlano spesso male, troppo, a sproposito, o non riescono a dire quello che conta davvero; eppure proprio in quel rumore sopravvive una forma di appartenenza. Le telefonate tra madre e figlio, i dialoghi tra sorelle, la vita di coppia, le amicizie universitarie e gli incontri casuali costruiscono un universo affettivo imperfetto ma pulsante. Il libro suggerisce che diventare adulti non significhi liberarsi dei legami, ma imparare a non esserne divorati.

Pizzato racconta le piccole conquiste senza renderle trascurabili. Smettere di fumare, preparare un esame, comprare una casa con una terrazza sul tetto, ricavarsi venti minuti di sonno, accorgersi che una relazione non definisce più tutto: sono gesti che nel romanzo assumono il peso delle grandi svolte. La vita non cambia sempre con una rivelazione. Talvolta cambia perché qualcuno riparte dopo aver pensato che fosse troppo tardi.

Lo stile dell’autrice imprime al romanzo una voce riconoscibile. La scrittura di Pizzato è orale, nervosa, fisica, attraversata da scarti repentini. Si muove tra flusso interiore e dialogo, tra battuta sboccata e improvvisa malinconia, tra osservazione sociale e dettaglio sensoriale. Non teme la frase lunga, il pensiero che si accavalla, l’espressione ruvida, il comico che sconfina nel grottesco. A tratti la prosa sembra inseguire la velocità mentale dei personaggi, il loro modo di guardare, giudicare, desiderare, offendersi, immaginare vie di fuga. In questa aderenza al parlato e al quotidiano si possono riconoscere alcune affinità con la leggerezza irriverente di Rossana Campo, con certe traiettorie generazionali di Silvia Ballestra, con il gusto per la voce laterale e divagante di Paolo Nori. In alcune pagine più ironiche e crudeli, soprattutto nella messa a nudo delle contraddizioni emotive, può venire in mente anche Veronica Raimo, per quella capacità di trasformare l’imbarazzo in materia narrativa.

La forza del libro sta nel non voler nobilitare artificialmente i suoi personaggi. Pizzato non li ripulisce per renderli esemplari. Li lascia parlare male, pensare peggio, contraddirsi, desiderare cose scomode, sbagliare tono, essere teneri quando vorrebbero apparire cinici e cinici quando avrebbero bisogno di tenerezza. Proprio per questo il romanzo riesce a produrre una forma di riconoscimento. Non racconta i trent’anni come età della maturità compiuta, ma come stagione della verifica: cosa resta dei sogni quando diventano lavoro; cosa resta dell’amore quando incontra la paura; cosa resta della libertà quando si devono scegliere orari, case, relazioni, responsabilità.

Sotto la superficie vivace, a tratti spassosa, a tratti volutamente scomposta, La crisi dei trent’anni custodisce un senso più profondo: crescere non significa diventare finalmente coerenti, ma accettare di essere fatti di molte parti non sempre conciliabili. La leggerezza non cancella la ferita, l’ironia non elimina la nostalgia, la conquista non azzera il dubbio. È un romanzo che osserva una generazione mentre prova a non perdersi, senza pretendere di salvarla con una formula. Le lascia addosso la sua confusione, le sue parole, i suoi amori sgangherati, le sue giornate storte, il bisogno testardo di sentirsi ancora vivi.

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