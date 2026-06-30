“La tartaruga... la farfalla...”: il sogno, il pensiero e il desiderio di trasformarsi

“La tartaruga... la farfalla...” di Giuseppe Miserendino è un’opera edita dal Gruppo Albatros il Filo che sceglie il linguaggio della favola per sviluppare una riflessione estremamente ampia sulla natura del pensiero, sul valore della conoscenza e sul bisogno di trasformazione che attraversa ogni essere vivente. Dietro l’apparente semplicità di un bosco abitato da animali parlanti, l’autore costruisce infatti un universo simbolico complesso, nel quale la dimensione narrativa diventa progressivamente uno strumento per affrontare questioni filosofiche, morali ed esistenziali. Il risultato è un testo che non punta tanto all’azione o alla suspense, quanto alla costruzione di un percorso meditativo nel quale il lettore viene continuamente invitato a interrogarsi sul significato del vivere, del conoscere e del cambiare.

Fin dalle prime pagine emerge chiaramente la volontà di andare oltre la semplice favola allegorica. Il bosco immaginato da Miserendino non rappresenta soltanto uno scenario naturale, ma un microcosmo simbolico nel quale ogni incontro, ogni dialogo e ogni esperienza assumono un significato più profondo. Gli animali che abitano questo mondo diventano specchi delle inquietudini umane, incarnazioni di sensibilità differenti e modi diversi di rapportarsi alla realtà. In questo senso la scelta dell’autore di utilizzare creature antropomorfizzate permette al romanzo di assumere una dimensione universale, svincolata dal realismo e più vicina alla riflessione filosofica e poetica.

Uno dei temi centrali dell’opera è senza dubbio quello della trasformazione. La metamorfosi evocata già nel titolo non riguarda soltanto l’idea del cambiamento fisico, ma soprattutto la possibilità di evolversi interiormente, di modificare il proprio modo di pensare e di guardare il mondo. Miserendino insiste sull’idea che la vita non debba essere vissuta come una condizione statica, ma come un percorso di continua ricerca. Il cambiamento, però, non viene rappresentato come qualcosa di semplice o immediato; al contrario, porta con sé dubbi, paure e smarrimenti. I personaggi del romanzo percepiscono spesso il bisogno di andare oltre la realtà conosciuta, ma nello stesso tempo avvertono il timore di perdere gli equilibri costruiti nel tempo.

Il tema del sogno assume un’importanza fondamentale all’interno della narrazione. Nel romanzo il sogno non viene mai considerato una fuga dalla realtà, bensì uno strumento attraverso cui accedere a intuizioni più profonde. L’immaginazione diventa una forma di conoscenza, una possibilità di osservare il mondo da prospettive diverse. Questo elemento contribuisce a creare un’atmosfera sospesa e visionaria, nella quale il confine tra realtà e dimensione interiore rimane volutamente indefinito. I sogni influenzano le intuizioni dei personaggi, modificano il loro rapporto con il presente e li spingono a interrogarsi continuamente su ciò che li circonda.

L’opera attribuisce inoltre enorme importanza alla curiosità e al desiderio di comprendere. In diversi momenti emerge infatti l’idea che vivere significhi anche interrogarsi sulle cose, non accettare passivamente ciò che appare evidente e sviluppare una coscienza critica della realtà. Questo aspetto diventa particolarmente evidente nella lunga riflessione dedicata al pensiero e alla conoscenza, uno dei nuclei più importanti del romanzo. Miserendino introduce concetti filosofici complessi, come il rapporto tra essere e sapere, il relativismo delle convinzioni e la necessità di “pensare il pensiero”, ma cerca sempre di renderli accessibili attraverso immagini semplici e dialoghi dal tono fiabesco.

L’Accademia del Bosco rappresenta probabilmente il simbolo più chiaro di questa tensione verso il sapere. Non si tratta soltanto di una scuola, ma dell’idea di una comunità fondata sul confronto, sul dubbio e sulla ricerca collettiva della verità. Attraverso questa intuizione narrativa l’autore sembra voler criticare indirettamente una società contemporanea sempre più superficiale e incapace di interrogarsi davvero sul significato dell’esistenza. Nel mondo immaginato da Miserendino, invece, la conoscenza non è privilegio di pochi, ma una possibilità aperta a tutti coloro che desiderano comprendere meglio se stessi e il mondo.

Molto interessante è anche il modo in cui il romanzo affronta il tema del tempo. Lo scorrere della vita viene percepito dai personaggi come qualcosa di inevitabile ma anche di misterioso. La vecchiaia, la memoria e la consapevolezza del cambiamento diventano elementi centrali di molte riflessioni presenti nel testo. Tuttavia l’autore evita qualsiasi visione puramente pessimistica: anche nella maturità rimane possibile evolversi, imparare, desiderare e cambiare prospettiva. In questo senso “La tartaruga... la farfalla...” propone un’idea della vita come percorso aperto, nel quale la crescita interiore non termina mai davvero.

Particolarmente significativo è il rapporto tra i personaggi e la natura. Il bosco non è mai una semplice ambientazione decorativa, ma una presenza viva e costante, quasi spirituale. Il torrente, i colori del cielo, il canto degli uccelli, la luce della luna e i mutamenti delle stagioni partecipano continuamente agli stati d’animo delle creature che abitano questo universo. La contemplazione del paesaggio diventa così una forma di meditazione e di conoscenza. Miserendino suggerisce implicitamente che l’essere vivente possa ritrovare equilibrio e autenticità soltanto recuperando un rapporto profondo con il mondo naturale.

Emerge inoltre una forte riflessione sulla sensibilità artistica. La musica, il canto, la poesia e perfino la semplice capacità di ascoltare assumono un valore essenziale. L’autore sembra voler affermare che l’arte e la contemplazione siano strumenti fondamentali per opporsi all’aridità emotiva e alla superficialità del presente.

Dal punto di vista stilistico, Giuseppe Miserendino sceglie una scrittura volutamente semplice, fortemente dialogica e caratterizzata da frequenti ripetizioni. I dialoghi hanno spesso un andamento circolare e riflessivo che richiama la tradizione orale della favola filosofica. Questa scelta può inizialmente sorprendere, ma col tempo diventa parte integrante dell’identità dell’opera. La ripetizione non è soltanto una caratteristica stilistica, ma anche un modo per sottolineare il valore meditativo del racconto. Il romanzo procede infatti più attraverso idee, intuizioni e conversazioni che tramite una vera costruzione dinamica dell’intreccio.

L’opera presenta un equilibrio costante tra semplicità e ambizione concettuale. Dietro il tono apparentemente ingenuo della narrazione si nasconde infatti un progetto letterario molto complesso, che tenta di fondere poesia, filosofia e riflessione morale senza perdere la delicatezza emotiva del racconto. Nel complesso “La tartaruga... la farfalla...” è un’opera fortemente idealista, attraversata da una fiducia quasi utopica nella possibilità della conoscenza, del dialogo e della crescita interiore. Il romanzo invita continuamente a rallentare, a osservare meglio il mondo e a recuperare quella capacità di meravigliarsi che spesso viene soffocata dalla quotidianità.

Giuseppe Miserendino costruisce così un testo particolare e profondamente simbolico, nel quale la fantasia non rappresenta evasione, ma uno strumento per comprendere più a fondo la realtà umana. Attraverso dialoghi, sogni e riflessioni, il romanzo suggerisce che ogni essere vivente porti dentro di sé il desiderio di superare i propri limiti e di trovare un significato più profondo nel proprio cammino. Ed è proprio questa continua tensione verso il pensiero, la sensibilità e il cambiamento a rendere “La tartaruga... la farfalla...” un libro che punta più alla riflessione interiore che all’intrattenimento tradizionale, lasciando nel lettore la sensazione di aver attraversato una lunga meditazione sul valore della vita e della conoscenza.

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