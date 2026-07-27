L’Assemblea legislativa regionale approva il rendiconto di gestione 2025 del Consiglio

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 39 voti favorevoli e due astenuti, la proposta di deliberazione amministrativa n. 11, di approvazione del rendiconto di gestione del Consiglio per l’esercizio finanziario 2025, e all’unanimità la proposta di deliberazione amministrativa n. 13, di destinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, entrambe di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza dell’assemblea legislativa e illustrate in aula dal vicepresidente del Consiglio Veneto, Andrea Micalizzi (Partito Democratico).

In sintesi, le somme erogate dalla Giunta per il funzionamento del Consiglio, del Garante regionale dei diritti della persona, del Comitato regionale per le comunicazioni e dell’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, ammontano a poco più di 50 milioni di euro. Il rendiconto di gestione è stato chiuso con un saldo positivo di 12,90 milioni di euro, formato da risorse accantonate, vincolate e disponibili; queste ultime, accertate con la Pda n. 11, ammontano a 3,09 milioni di euro che, con la Pda n. 13, vengono restituiti alla Giunta regionale: a tal proposito, il Consiglio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato congiuntamente dai capigruppo dell’assemblea e rivolto alla Giunta, che impegna l’esecutivo a destinare un milione di euro a favore delle politiche sociali e due milioni di euro alle leggi di iniziativa consiliare.

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