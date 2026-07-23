Nona edizione ‘Lessinia Legend Run’, domenica 13 settembre a Velo Veronese

Oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di Palazzo Ferro Fini, il capogruppo di Forza Italia Alberto Bozza ha presentato la manifestazione Lessinia Legend Run, giunta alla 9ª edizione, che si terrà il 13 settembre 2026 a Velo Veronese, assieme a Federico Pomari, vicesindaco del Comune di Velo Veronese, Stefano Gatti, sindaco del Comune di Ala, Francesca Aprone, assessore allo Sport del Comune di Ala, Francesco Birtele, presidente di Lessinia Legend Sport, Remigio Birtele, vicepresidente di Lessinia Legend Sport, e alla dott.ssa Laura Melotti, fisioterapista referente del progetto Lessinia Legend for Parkinson.

I sentieri della Lessinia tornano a essere il palcoscenico di una delle manifestazioni di trail running più attese del panorama veneto. Domenica 13 settembre, a Velo Veronese, si svolgerà la 9ª edizione della Lessinia Legend Run, un evento che unisce sport, natura e promozione del territorio, richiamando centinaia di appassionati pronti a sfidare i percorsi tra l’altopiano della Lessinia e il cuore delle Piccole Dolomiti. L’edizione 2026 propone diversi tracciati, dai 10 ai 50 chilometri, pensati per soddisfare sia gli atleti più esperti sia chi desidera vivere un’esperienza immersiva nella montagna veronese.

«La Lessinia Legend Run si svolgerà attraverso un percorso ampio ed esteso che racchiude i migliori paesaggi tipici della Lessinia, abbracciando territori che vanno dalle contrade cimbre fino alle vette delle Piccole Dolomiti – ha affermato il capogruppo di Forza Italia Alberto Bozza –. Al di là dell’aspetto paesaggistico e del valore sportivo dell’evento, ricordo l’importanza del turismo sportivo: questa manifestazione richiamerà atleti provenienti da una quindicina di Paesi stranieri, a testimonianza di come la Lessinia Legend Run sia ormai diventata una manifestazione tra le più importanti e attese, frutto del grande lavoro organizzativo e della forte sinergia tra tutte le realtà coinvolte. Atleti stranieri che poi saranno ambasciatori delle bellezze dei territori montani della Lessinia in tutto il mondo. Crediamo molto in questa forma di promozione del territorio e dei suoi prodotti, che deve essere affiancata dalla cura dei nostri splendidi paesaggi. Ed è importante anche il progetto di inclusione sociale che coinvolge i malati di Parkinson».

Per Federico Pomari, vicesindaco del Comune di Velo Veronese, «l’evento avrà una ricaduta positiva e darà un valore aggiunto non solo a Velo Veronese, ma a tutta la Lessinia; porterà nel territorio un turismo di qualità, attraendo persone amanti della montagna, le quali poi torneranno durante tutto l’anno per percorrere i diversi sentieri. L’organizzazione ha lavorato molto bene, in particolare per garantire la sicurezza degli atleti. Abbiamo collaborato bene con la Regione del Veneto e con l’amministrazione comunale di Ala: questi eventi rappresentano un punto d’incontro tra realtà geograficamente lontane ma ugualmente vicine».

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