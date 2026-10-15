Overstep, la ONG per formazione e lavoro dei migranti: la presentazione alla Camera dei Deputati

Giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 14.30, presso la Sala Stampa di Montecitorio della Camera dei Deputati, in Via della Missione 8 a Roma, sarà presentata Overstep, ONG nata con l’obiettivo di promuovere percorsi di formazione professionale e opportunità di occupazione per i migranti, sia in Italia sia nei loro Paesi d’origine.

La nuova organizzazione nasce dall’esperienza maturata con il progetto Overstep, che ha visto tra i protagonisti FMTS Group, realtà con sede in Campania, e che ha rappresentato un’azione pilota finanziata dalla Commissione Europea per sperimentare programmi di mobilità nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale VET – Vocational Education and Training con Paesi Terzi. Un’esperienza che ha consolidato una collaborazione tra Europa e Africa fondata sulla formazione, sullo scambio di competenze e sulla mobilità internazionale.

Cinque anni di lavoro, di relazioni e di viaggi tra Europa e Africa, andata e ritorno, che hanno coinvolto circa 200 studenti, tra studenti in corso, accompagnatori e diplomati; ma anche docenti e personale scolastico provenienti da dieci Paesi africani – Benin, Camerun, Capo Verde, Gabon, Kenya, Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, Sudafrica e Tunisia – e loro colleghi europei.

Un patrimonio di esperienze, competenze e relazioni dal quale prende oggi le mosse la ONG Overstep, con l’obiettivo di dare continuità a quel modello e sviluppare nuovi percorsi capaci di mettere in relazione formazione e lavoro, intervenendo sia nei Paesi d’origine sia nei percorsi di inserimento e inclusione in Italia.

L’incontro alla Camera dei Deputati sarà l’occasione per illustrare il nuovo progetto e aprire un confronto sui temi del lavoro, della formazione, dell’inclusione e delle opportunità di sviluppo legate ai percorsi migratori, partendo da un'esperienza di cooperazione già sperimentata sul campo.

Ad illustrare il progetto, nel corso della tavola rotonda moderata dalla giornalista Marita Langella, saranno l’On. Francesca Ghirra; Silvano Del Duca, Direttore Generale FMTS Group; Giuseppe Melara, Presidente FMTS Group; Ismene Tramontano, Direttrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, e Alberto Improda, presidente di Overstep.

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