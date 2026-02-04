Presidente Zaia: “Cordoglio per la scomparsa di Italo Varisco"

“Con la scomparsa di Italo Varisco, esce di scena un protagonista assoluto dell’arte vetraria, uno dei massimi interpreti dell’incisione su cristallo, un artista che ha saputo trasformare una tradizione secolare utilizzando un linguaggio contemporaneo apprezzato a livello internazionale, e che ha lasciato un segno profondo nella storia del vetro artistico. Con lui, originario di Murano, dove è iniziata la sua formazione - nel solco della tradizione di famiglia - sviluppata in seguito valicando i confini del passato e acquisendo una maturità artistica autonoma, se ne va anche una parte dell’identità imprenditoriale trevigiana”. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a poche ore dalla morte di Italo Varisco, maestro incisore e figura di spicco dell’arte. “Opere come i trofei realizzati per la Coppa del Mondo di sci - ricorda il Presidente - raccontano la capacità di Varisco di confrontarsi con ribalte internazionali rimanendo ancorato alla propria identità. È stato il figlio Marco, oggi alla guida dell’attività di famiglia, a dare la notizia: “Grazie maestro… ma soprattutto grazie immenso papà”. Poche parole, cariche di emozione, sicuramente accompagnate dalla consapevolezza di un’eredità artistica di rilievo assoluto: l’opera di Italo proseguirà nel segno del figlio, lo sguardo rivolto al futuro, sempre ancorato alla lezione del padre”.

