Primo via libera alla modifica delle norme per istituzione e funzionamento ARPAV

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza dell’Assessore regionale con delega all’Ambiente, Elisa Venturini, ha esaminato e approvato, senza voti contrari e senza modifiche, l’articolato del Progetto di legge n. 99 della Giunta regionale, già illustrato nella precedente seduta, “Modifiche alla L.R. n. 32/1996 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)”. Ora il provvedimento verrà trasmesso alla Prima commissione per l’acquisizione del parere di competenza.

Il Pdl n. 99 adegua la Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” alle successive disposizioni normative statali e regionali che hanno ampliato le funzioni istituzionali di ARPAV.

In particolare, vengono apportate le modifiche necessarie a dare evidenza della stretta interconnessione e sinergia tra ambiente e salute, in attuazione dell’approccio “One Health” e “Planetary Health” e della sempre maggiore integrazione tra ARPAV e Protezione civile.

Tra le modifiche introdotte, alla luce del mutato quadro normativo, viene allineata la normativa regionale concernente la nomina del Direttore generale di ARPAV, nonché dei Direttori di Area e dei Dipartimenti provinciali e regionali dell’Agenzia, a quella prevista per i dirigenti regionali, rimuovendo, pertanto, il limite di età di 65 anni per la nomina, previsto dalla legge istitutiva di ARPAV.

La commissione ha quindi esaminato il provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 47) “Bando 2026 per la concessione di contributi alle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco e ai comuni sedi dei distaccamenti, per l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e per interventi sulle sedi dei distaccamenti”, disponendo successivi approfondimenti prima della votazione del relativo parere.

Il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha infine illustrato la Proposta di legge statale n. 10, di iniziativa sua e del collega Jacopo Maltauro, “Modifiche all'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022' ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria in relazione agli alloggi sociali”.

Il provvedimento ha l’obiettivo di introdurre una apposita norma di carattere primario, che individui le condizioni nel rispetto delle quali gli enti proprietari di alloggi sociali rientranti nel patrimonio di ERP possano beneficiare dell’esenzione IMU. Viene poi prevista la possibilità per i comuni di introdurre agevolazioni nel pagamento dell’imposta da parte delle ATER, fino all’azzeramento dell’aliquota, nel caso in cui venga trovato un accordo con gli enti gestori degli alloggi sociali di ERP anche nell’ambito di accordi di pianificazione e perequazione urbanistica.

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