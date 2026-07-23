Protezione solare, il problema è applicarla bene: da Modena nasce la prima cabina smart

La protezione solare è uno dei gesti fondamentali per vivere il sole in modo consapevole. L’Organizzazione Mondiale della Sanità collega l’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti alle malattie cutanee e al fotoinvecchiamento. Ma scegliere una buona crema non basta: contano il fattore SPF adeguato, la quantità applicata, la distribuzione uniforme e la riapplicazione durante la giornata, soprattutto dopo il bagno o un’intensa attività fisica. Nella pratica, questi passaggi vengono spesso trascurati. Si utilizza poco prodotto e si dimenticano aree difficili da raggiungere come schiena, spalle e parte posteriore delle gambe. Succede soprattutto in vacanza, con i bambini impazienti di entrare in acqua, durante lo sport all’aperto o nelle ore trascorse tra spiaggia e piscina.

“La qualità della fotoprotezione dipende non soltanto dal prodotto scelto, ma anche dalla quantità, dall’uniformità e dalla regolarità dell’applicazione”, osserva il professor Alberico Motolese, Professore di Dermatologia presso l'Università Medica UNICAMILLUS di Roma e Dermatology Scientific Advisor di SkinTech Innovations. “Rendere questo gesto più semplice può aiutare le persone a trasformarlo in un’abitudine concreta”.

Da questa esigenza nasce Sunkiss Booth, la cabina automatica per l’applicazione della protezione solare sviluppata da SkinTech Innovations S.r.l., PMI innovativa con sede a Modena.

Il funzionamento è immediato. L’ospite seleziona il fattore di protezione tra SPF 15, 30 e 50+, sceglie se includere o meno il viso, entra nella cabina e può chiudere la porta per una maggiore privacy. In circa 10 secondi il ciclo viene completato con un’erogazione atomizzata e uniforme di SkinTech SPF – Professional Formula, lozione conforme alla normativa europea e sviluppata secondo approcci cosmetologici ispirati alle più avanzate formulazioni di skincare coreana.

Grazie al sistema APPS, Advanced Precision Protection System, tecnologia oggetto di tutela brevettuale, l’applicazione è pensata per risultare fresca e confortevole anche nelle giornate più calde. Terminato il ciclo, la persona può tornare subito in spiaggia, in piscina, all’attività sportiva o ai momenti in famiglia.

“Sunkiss nasce per ridurre la distanza tra sapere quanto sia importante proteggersi e riuscire a farlo davvero ogni giorno”, spiega Andrea Grenza, CEO e Co-Founder di SkinTech Innovations. “Abbiamo trasformato un gesto spesso percepito come scomodo in un servizio semplice, rapido e alla portata di tutti”.

Il progetto è il risultato di tre anni di ricerca e del lavoro di un team multidisciplinare che ha coinvolto il professor Motolese per gli aspetti dermatologici e il dottor Giancarlo Ottolini per la componente cosmetologica, insieme a ingegneri meccanici, idraulici, elettrici e dell’automazione, product designer e specialisti dello sviluppo industriale.

Sunkiss non sostituisce le altre buone pratiche di esposizione al sole, come cercare l’ombra, utilizzare indumenti protettivi e rispettare i tempi di riapplicazione. Nasce invece per rendere più facile applicare la protezione con continuità, rapidità e uniformità.

“Sunkiss Booth rappresenta un nuovo servizio per l’ospitalità”, aggiunge Riccardo Tommesani, CMO e Co-Founder di SkinTech Innovations. “Un gesto di attenzione che l’ospite può trovare in hotel, resort e beach club e inserire con naturalezza nella propria giornata di vacanza”.

SkinTech Innovations ha ricevuto il Premio America Innovazione 2025 e 2026 della Fondazione Italia USA e il Le Fonti Awards Healthcare & Pharma come Migliore Innovazione dell’Anno 2025.

Le prime installazioni per hotel, resort, villaggi turistici, beach club e parchi acquatici sono programmate per l'estate 2027.

Con Sunkiss Booth, applicare la protezione solare può diventare un gesto quotidiano integrato nella vacanza: semplice, veloce e accessibile.

CONTATTI STAMPA

Sito prodotto: www.sunkiss.it

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Skintech Innovations Srl