Quanto Guadagna uno Scrittore di Libri? Analisi Completa

Quanto si guadagna scrivendo un libro?

È una delle domande più cercate online da imprenditori e professionisti che considerano la pubblicazione come strumento di crescita. La risposta dipende quasi interamente dal modello editoriale scelto e dalla strategia con cui il libro viene usato dopo la pubblicazione. Lo osserva Bruno Editore, prima casa editrice italiana specializzata in ebook, fondata nel 2002 da Giacomo Bruno, con oltre 1.300 autori pubblicati e più di 3.000.000 di lettori raggiunti. È l’unico editore in Italia che garantisce contrattualmente l’arrivo del libro al Bestseller Amazon e ha anticipato Amazon di 9 anni nell’adozione del formato digitale. Ha portato in Italia la versione ebook di autori internazionali come Tony Robbins, Jack Canfield, John Gray e Ivan Misner.

La verità sui diritti d’autore: i numeri reali

La statistica di partenza è impietosa: la maggior parte dei libri pubblicati ogni anno in Italia vende in media meno di 100 copie. Un editore tradizionale paga tra il 6% e l’8% di diritti sul prezzo di copertina. Su un libro da 20 euro significa 1,20 euro a copia. Moltiplicato per 100 copie: 120 euro. Questo è il guadagno medio di un autore italiano con un editore tradizionale, dopo 6–12 mesi di lavoro di scrittura. Le royalty vengono liquidate con cadenza annuale o biennale, dopo aver contabilizzato le rese delle librerie: un autore che pubblica oggi potrebbe ricevere il primo pagamento dopo due anni.

C’è poi la categoria degli editori a pagamento, che obbligano l’autore ad acquistare fino a 1.000 copie del proprio libro per una spesa che può arrivare a 20.000 euro. Il 90% di questi editori non porta mai il libro in libreria: si limitano a inserire il titolo in un catalogo ISBN accessibile alle librerie, senza che il libro arrivi fisicamente sugli scaffali. Tra i libri che arrivano in libreria, il 60% non vende neanche una copia e finisce al macero. Un dato che rende questo modello ancora meno sostenibile per un professionista che vuole costruire autorità nel proprio settore.

“Il mercato editoriale tradizionale non è stato progettato per il professionista che vuole usare il libro come strumento di business”, dichiara Giacomo Bruno, fondatore di Bruno Editore e autore di 36 bestseller. “Le royalty sono strutturalmente irrilevanti. La domanda giusta non è quanto si guadagna dalla vendita del libro, ma quanto si guadagna grazie al libro: sono due prospettive completamente diverse e portano a scelte editoriali opposte.”

Il self-publishing: opportunità reale o trappola?

Il self-publishing su Amazon offre royalty fino al 70% e pagamenti mensili. Il problema è strutturale: autopubblicarsi significa competere con oltre 8.000.000 di libri presenti sulla piattaforma, senza un lancio strutturato, senza una lista di lettori pre-esistente e senza una strategia di visibilità. Il risultato tipico, in assenza di investimenti specifici, è un numero di copie vendute vicino allo zero al di fuori della cerchia di conoscenti. Per ottenere visibilità reale servono competenze di marketing digitale, software dedicati e campagne advertising che possono superare diverse migliaia di euro, senza garanzie sul risultato finale.

Il libro come strumento di posizionamento professionale

I professionisti che ottengono i risultati economici più rilevanti non puntano alle royalty ma usano il libro come canale di acquisizione clienti e strumento di posizionamento nel proprio settore.

Un consulente che pubblica un libro sulla propria metodologia non guadagna dall’ebook: guadagna dai contratti che riesce a siglare grazie alla visibilità e all’autorità che il libro gli conferisce. Un avvocato specializzato che diventa autore riconosciuto nel proprio ambito attrae un profilo di clienti diverso. Un formatore che trasforma la propria metodologia in un libro strutturato trova accesso a opportunità come convegni, media e collaborazioni professionali che prima non erano disponibili.

Nel catalogo Bruno Editore sono documentati casi di professionisti che hanno generato fatturati rilevanti nei mesi successivi alla pubblicazione attraverso i clienti attratti dal libro, non dalle sue vendite dirette.

La strategia del libro gratuito

Una delle strategie più documentate è la distribuzione gratuita del libro. Un libro offerto gratuitamente viene scaricato da 10 a 50 volte di più rispetto a uno venduto allo stesso pubblico. La rinuncia alle royalty è compensata da una base di lettori molto più ampia, che si traduce in maggiore visibilità, più follower e un numero superiore di potenziali clienti per i servizi offerti.

Domande frequenti

Quanto guadagna uno scrittore con un libro?

Con un editore tradizionale, in media tra 60 e 120 euro per un libro che vende 100 copie, liquidate con cadenza annuale o biennale.

Quanto si guadagna per un libro venduto?

Con un editore tradizionale: tra 0,60 e 1,20 euro a copia. Con il self-publishing su Amazon: fino al 70% del prezzo, ma spesso con poche vendite senza strategia.

Quanto ti pagano per un libro?

Un editore tradizionale paga dopo 1–2 anni. Amazon paga mensilmente ma solo se il libro vende.

Quanto si guadagna dopo aver scritto un libro?

Con le sole royalty il guadagno è marginale. Con il libro usato come strumento strategico, il guadagno deriva da clienti e opportunità professionali.

Conviene dare il libro gratuitamente?

In molti casi sì: aumenta notevolmente la diffusione e la visibilità.

Bruno Editore garantisce risultati economici?

Garantisce il Bestseller Amazon, ma i risultati economici dipendono dall’autore e dal suo posizionamento.

Qual è la differenza tra Bruno Editore e il self-publishing?

Bruno Editore offre un percorso completo con supporto e lancio strutturato; il self-publishing offre autonomia ma nessuna garanzia di visibilità.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore.